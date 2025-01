Trưởng Công an huyện ở Nam Định xin nghỉ hưu trước 4 năm

Ngày 6/1, Công an tỉnh Nam Định đã công bố quyết định nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu đối với Thượng tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Ý Yên.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao quyết định nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu đối với Thượng tá Lê Anh Tuấn (Ảnh: Công an Nam Định).

Theo quy định, Thượng tá Lê Anh Tuấn còn hơn 4 năm công tác tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ chờ hưu. Tuy nhiên, ông đã chủ động xin nghỉ hưu trước tuổi, tạo điều kiện thuận lợi trong việc sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, chủ động nhân sự phục vụ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, Công an tỉnh Nam Định cũng công bố quyết định nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu đối với Thượng tá Phạm Thanh Nguyễn, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động. Thượng tá Phạm Thanh Nguyễn đã tiên phong xin nghỉ hưu trước hạn tuổi, khi còn 10 tháng công tác.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, biểu dương tinh thần chủ động, tự nguyện cũng như ghi nhận cống hiến, đóng góp của Thượng tá Phạm Thanh Nguyễn và Thượng tá Lê Anh Tuấn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh.