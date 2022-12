Trung tướng Tô Ân Xô: Tạm giữ 1.700 tỷ đồng của các bị can trong vụ Việt Á

Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 1/12, báo giới đề cập đến "đại án" Việt Á và đề nghị Bộ Công an cho biết quan điểm, chủ trương xử lý các cán bộ sai phạm liên quan; đề nghị cung cấp thông tin cụ thể về tiến độ điều tra vụ án Việt Á và trong thời gian tới có tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này nữa không?

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn của Bộ Công an cung cấp thông tin liên quan vụ Việt Á tại cuộc họp báo (Ảnh: Thành Trung).

Thông tin tại cuộc họp, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết đây là vụ án rất phức tạp, gây rất nhiều bức xúc trong công luận và được dư luận, nhân dân quan tâm theo dõi; nhiều bị can trong vụ án là cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ cao cấp đã bị xử lý.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 29 bị can, trong đó có 2/3 là đảng viên (chưa tính số lượng bị can do Công an các địa phương khởi tố). Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng áp dụng các biện pháp ngăn chặn, kê biên tài sản và tạm giữ số tiền được các bị can tự giác trả lại, nộp cho cơ quan điều tra với tổng số tiền là 1.700 tỷ đồng.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết thêm, vì có nhiều cán bộ đảng viên liên quan đến vụ án này nên ngày 20/10 vừa qua, Bộ Chính trị đã có kết luận về chủ trương xử lý các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Theo đó, chủ trương xử lý chia ra làm 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất sẽ xử lý, kỷ luật nghiêm theo quy định. Điều này áp dụng đối với 3 nhóm, cụ thể: Một là vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì, kết luận trong phòng, chống dịch Covid-19 ở các địa phương. Hai là có hành động can thiệp, tác động tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong đấu thầu, mua sắm thuốc, mua trang thiết bị vật tư y tế trong phòng chống dịch mà gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ba là có hành động thông đồng, hợp thức hóa hồ sơ mua sắm, đấu thầu vì mục đích tư lợi, vì mục đích cá nhân gây thiệt hại lớn cho Ngân sách Nhà nước và nhận tiền, lợi ích vật chất khác.

Trường hợp thứ 2 sẽ xem xét giảm nhẹ xử lý. Điều này áp dụng đối với các trường hợp vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu thầu, ký kết hợp đồng, hợp thức hóa các hợp đồng gây hậu quả nghiêm trọng nhưng vi phạm này xảy ra trong trường hợp cấp bách và hướng dẫn của cấp trên chưa kịp thời, chưa đầy đủ, đồng thời không có hành vi vụ lợi hay động cơ cá nhân khác.

Việc xem xét giảm nhẹ xử lý cũng áp dụng đối với các trường hợp đã chủ động, kịp thời báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ và nghiêm túc kiểm điểm, chủ động khắc phục hậu quả và không có thông đồng về việc nhận hoa hồng; kịp thời báo cáo, nộp lại toàn bộ số tiền, lợi ích vật chất khác đã nhận cho cơ quan có thẩm quyền; vi phạm do chấp hành mệnh lệnh, do chỉ đạo của cấp trên hoặc những người trên tuyến đầu phòng chống dịch có thành tích đáng ghi nhận, thành tích xứng đáng trong phòng chống dịch.

Trường hợp thứ 3 sẽ bị kỉ luật, yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc. Việc xử lý này áp dụng với nhóm đối tượng có vi phạm trong bối cảnh phòng chống dịch cấp bách, không vụ lợi hoặc không có động cơ cá nhân và gây hậu quả ít nghiêm trọng; đã chủ động báo cáo đầy đủ, trung thực, tự giác nghiêm túc kiểm điểm, tích cực khắc phục hậu quả do sai phạm gây ra; những đảng viên không giữ chức vụ nhưng thực hiện chức trách, nhiệm vụ do cấp trên giao.

"Chủ trương này nhằm đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật nhưng vẫn thể hiện tính nhân văn, khoan hồng. Bộ Công an đề nghị những người vi phạm nếu hiện nay chưa thì tiếp tục trung thực khai báo với cơ quan có trách nhiệm hoặc nộp lại số tiền thì sẽ được xem xét khi vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra" - ông Xô nói.

Quang cảnh buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ (Ảnh: VGP).

Mới đây, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Văn Trịnh về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan Cảnh sát điều tra cáo buộc ông Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ, đã lợi dụng vị trí công tác can thiệp, tác động các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tại Bộ Y tế để Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm Covid-19 trái quy định pháp luật, giúp Công ty Việt Á tiêu thụ sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19 tại các đơn vị, địa phương, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Liên quan đến vụ Việt Á, đến nay, Cơ quan điều tra Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Công an các tỉnh đã khởi tố trên 100 bị can, trong đó có tới 3 ủy viên Trung ương Đảng, gồm các ông: Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế); Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương).

Trước đó, tại hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022, diễn ra hồi tháng 10, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu tới cuối năm 2022 phải kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm liên quan đến vụ việc của Công ty Việt Á.