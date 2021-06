Trưa nắng 40 độ C, CSGT giúp thu gom cả trăm thùng nước rơi vãi khắp đường

Dân trí Phát hiện chiếc xe container bị lật khiến hàng trăm thùng nước khoáng đóng chai đổ tràn ra đường, các chiến sĩ CSGT cùng người dân đã giúp tài xế thu gom hàng hóa.

Hàng trăm thùng nước khoáng đóng chai từ container đổ tràn ra quốc lộ.

Vào khoảng 11h30, ngày 21/6, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) gồm: Thiếu tá Trần Trung Hiếu (Tổ trưởng), Đại úy Trần Văn Cảnh và Trung úy Đào Văn Đề (tổ viên) đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Lúc này, Tổ công tác phát hiện một chiếc xe container bị lật, hàng trăm thùng nước khoáng đóng chai bị rơi vãi tại ngã tư đường Hồ Chí Minh giao với tuyến đường 36, thuộc địa phận xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn.

Các chiến sỹ CSGT cùng người đi đường giúp tài xế thu gom hàng hóa.

Tổ công tác đã dừng lại cùng nhau giúp đỡ tài xế để thu gom số hàng hóa giữa trưa nắng gắt, nhiệt độ khoảng 40 độ C. Nhiều người đi đường thấy vậy cũng dừng xe phụ giúp để đường giao thông nhanh chóng được thông thoáng.

Sau khoảng vài chục phút, hàng trăm thùng nước lọc đã được lực lượng chức năng và người dân thu gom giúp và tài xế đã có thể tiếp tục hành trình.

Nguyễn Tú