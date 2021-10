Trưa mai, các trạm thu phí BOT tại TPHCM hoạt động trở lại

Dân trí Sau hơn 2 tháng tạm dừng do ảnh hưởng dịch Covid-19, từ 12h ngày mai, 2/10, BOT xa lộ Hà Nội, cầu Phú Mỹ, An Sương - An Lạc và các trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh hoạt động trở lại.

Sở Giao thông vận tải TPHCM vừa thông báo đến các nhà đầu tư dự án về việc tổ chức hoạt động trở lại các trạm BOT khi thành phố thực hiện Chỉ thị 18. Sau hơn 2 tháng tạm ngưng, các trạm BOT trên địa bàn TPHCM hoạt động trở lại vào 12h ngày mai (2/10). Theo đó, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các nhà đầu tư phối hợp các cơ quan liên quan đảm bảo an toàn giao thông, trật tự tại khu vực trạm thu phí; đồng thời, thông tin cho doanh nghiệp, lái xe về việc các trạm BOT hoạt động trở lại. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng cần phối hợp để lập biên bản ghi nhận việc thu phí dịch vụ trở lại. Trước đó, UBND TPHCM quyết định tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Thời gian thực hiện là từ ngày 20/7 đến khi TPHCM công bố dỡ bỏ giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16. Sở Giao thông vận tải làm việc với các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án lập biên bản, ghi nhận sự việc và lưu trữ đầy đủ đúng quy định; giám sát việc tạm dừng thu phí của các trạm thu phí nêu trên. Như vậy, sau hơn 2 tháng tạm ngưng, các trạm BOT và trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh sẽ hoạt động trở lại. Trong đó, trạm BOT xa lộ Hà Nội mới thu phí trở lại từ tháng 4 năm nay sau khi tạm ngưng hoạt động hơn 3 năm. Sau hơn 4 tháng giãn cách xã hội với nhiều cấp độ khác nhau, UBND TPHCM công bố Chỉ thị 18 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện từ 18h ngày 30/9. Quốc Anh