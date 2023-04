Trên 800 đại biểu dự hội nghị hợp tác Việt Nam - Pháp

Chiều 11/4, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo về công tác tổ chức hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12 với chủ đề "Hợp tác địa phương: Động lực thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững, toàn diện sau đại dịch Covid-19".

Đây là sự kiện quan trọng của thành phố, diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp vào năm 2023.

Tại cuộc họp báo, bà Ngô Minh Hoàng, Giám đốc Sở Ngoại vụ, cho biết hội nghị là dịp tổng kết, đánh giá kết quả những nội dung đã triển khai hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp; trao đổi những khó khăn, thách thức và đưa ra giải pháp nhằm tăng cường thúc đẩy, triển khai thực hiện chính sách quan hệ hợp tác, liên kết và thiết lập quan hệ đối tác cùng có lợi giữa các địa phương hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ "hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, lâu dài, tin cậy" giữa Việt Nam và Pháp.

Buổi họp báo trước thềm hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12 (Ảnh: Mai Dung).

Hội nghị dự kiến có sự tham gia của 50 địa phương Việt Nam, 12 địa phương Pháp với trên 800 đại biểu của cả hai nước sẽ trao đổi, thảo luận xoay quanh bốn phiên hội thảo chuyên đề về đô thị bền vững; môi trường, nước và xử lý nước; văn hóa, di sản và du lịch; thành phố thông minh và số hóa.

Dự kiến có bốn cặp địa phương ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tại hội nghị lần này.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, giao lưu giữa các địa phương, đối tác của hai nước như: Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Pháp; Lễ hội "Balade en France"; các triển lãm, hội thảo về văn hóa, di sản.

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự quanh thời gian diễn ra hội nghị đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, đây là sự kiện quan trọng, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy.

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, trong thời gian diễn ra hội nghị đơn vị sẽ đẩy mạnh đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng cường phòng, chống dịch theo khuyến cáo "2K"; tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau thời gian diễn ra hội nghị; tăng cường công tác thường trực y tế, đảm bảo bố trí công tác y tế tốt nhất, đáp ứng hội nghị,...