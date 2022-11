Trao trả chuyên gia người Anh chiếc điện thoại chứa nhiều tư liệu quý

Sáng 2/11, ông Phạm Tuấn Linh - Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) - cho biết, công an đã bắt được đối tượng trộm tài sản, trao trả lại cho ông Hockley Ryan Jonathan - chuyên gia người Anh của Tổ chức Động vật Châu Á đang công tác tại Vườn quốc gia.

Ông Hockley Ryan Jonathan - Chuyên gia nghiên cứu bảo tồn voi của Tổ chức Động vật Châu Á (áo đen) xúc động khi nhận lại được chiếc điện thoại bị trộm (Ảnh: Công an huyện Buôn Đôn).

Rạng sáng 29/10, lúc này ông Hockley Ryan Jonathan đang ngủ trong phòng tại Vườn Quốc gia Yok Đôn thì kẻ gian vào trộm chiếc điện thoại iPhone 13 cùng một vài vật dụng cá nhân.

Nghe thấy tiếng động, vị chuyên gia tỉnh giấc, phát hiện có trộm liền tri hô nhưng kẻ gian đã nhanh chóng tẩu thoát.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Ea Huar, Công an huyện Buôn Đôn rà soát, xác định đối tượng trộm cắp là Nguyễn Bửu Tín (51 tuổi, tạm trú huyện Buôn Đôn). Công an đã bàn giao tài sản bị mất cho vị chuyên gia người Anh.

Theo Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn, chuyên gia Hockley Ryan Jonathan lưu trú tại đây khoảng một năm nay để phối hợp giám sát công tác bảo tồn voi, triển khai mô hình du lịch thân thiện với voi.

Chiếc điện thoại của vị chuyên gia có rất nhiều hình ảnh, dữ liệu cá nhân quan trọng nên khi bị lấy cắp, ông Hockley Ryan Jonathan vô cùng lo lắng, nghĩ rằng khó tìm lại được.

Khi nhận lại được tài sản rất giá trị với bản thân, vị chuyên gia vô cùng xúc động, hạnh phúc và viết thư cảm ơn lực lượng công an huyện Buôn Đôn.

Trong thư cảm ơn, vị chuyên gia bày tỏ ông cực kỳ ấn tượng với việc lực lượng công an địa phương đã phản ứng nhanh, kịp thời làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản. Nhờ đó, ông cảm thấy thực sự an toàn trong thời gian công tác tại Buôn Đôn.