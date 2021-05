Trái với dự đoán, sân bay Nội Bài bất ngờ vắng khách do lo ngại dịch bệnh

Để bảo đảm an toàn trật tự, an toàn giao thông, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Theo đó, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương công bố số điện thoại "đường dây nóng" về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) của các cơ quan trung ương, của từng địa phương nhằm tiếp nhận phản ánh của người dân về ATGT dịp nghỉ lễ; bảo đảm phương án ứng trực theo chế độ 24/7 để giải quyết, khắc phục kịp thời các vụ việc phát sinh. Huy động lực lượng bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ; tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chú ý các hành vi vi phạm nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn, ùn tắc giao thông; chở quá số người quy định, tăng giá vé, lái xe điều khiển phương tiện lưu thông trái phép vào làn thu phí điện tử không dừng (ETC)... Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.