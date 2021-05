Trại heo xả thải, cá chết nổi lềnh bềnh trên suối

Dân trí Dòng suối bất ngờ đổi màu, bốc mùi và xuất hiện tình trạng cá chết nổi lềnh bềnh được xác định do trang trại chăn nuôi heo xả trực tiếp vào suối.

Chiều 29/4, ông Đoàn Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Ea Huar (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) xác nhận, khu vực dòng suối 33 thuộc địa phận thôn 2 của xã xảy ra tình trạng cá chết nổi trên mặt nước.

Cá chết nổi trên mặt suối.

"Nguyên nhân được chúng tôi xác định là do trang trại chăn nuôi heo xả thải. Tuy nhiên, trên địa bàn có 3 trang trại chăn nuôi heo nên chưa xác định việc xả thải xuống suối là do đơn vị nào. Phía xã đã báo cáo huyện và hiện Phòng Tài nguyên - Môi trường, Cảnh sát môi trường, Công an huyện đang vào cuộc làm rõ", ông Hưng nêu rõ.

Cũng theo ông Hưng, suối 33 được người dân địa phương sử dụng cho việc tưới tiêu và đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng trang trại heo xả thải vào suối gây ô nhiễm.

Trước đó, vào chiều 28/4, người dân phát hiện dòng suối 33 với nhiều khu vực nước đục ngầu, có màu đen và bốc mùi hôi thối. Không chỉ vậy, trên suối còn xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, nổi lềnh bềnh trên dòng suối.

Nước suối đổi màu và bốc mùi nồng nặc.

"Từ khi các trang trại heo hoạt động chúng tôi phải chịu đựng mùi hôi thối, ô nhiễm nhất là vào ngày trời nóng bức. Đến nay lại còn việc xả thải ra suối thì rất khó chấp nhận. Do vậy, chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ và xử lý dứt điểm vụ việc này", một người dân xã Ea Huar bức xúc.

Một lãnh đạo UBND huyện Buôn Đôn cho biết, đoàn kiểm tra của huyện đã lấy mẫu của một trang trại chăn nuôi heo lớn trên địa bàn xã Ea Huar gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để quan trắc môi trường. Huyện đang chờ kết quả để có phương án xử lý theo quy định.

Thúy Diễm - Hoa Ban