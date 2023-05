TPHCM xuất hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông

Ngày 15/5, Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) phối hợp với trường THPT Phú Nhuận, THPT Hàn Thuyên, THPT&THCS Quang Trung - Nguyễn Huệ tổ chức Lễ ký kết mô hình Cổng trường an toàn giao thông năm 2023.

Hoạt động ký kết lần này nằm trong khuôn khổ Chương trình phối hợp số giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025.

Lực lượng CSGT quận Phú Nhuận tổ chức tuyên truyền trực tiếp, hướng dẫn cho học sinh về quy định an toàn giao thông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại buổi ký kết, Công an quận Phú Nhuận đã phối hợp với nhà trường tuyên truyền, phổ biến, nhằm quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường chấp hành nghiêm quy định về luật an toàn giao thông. Đồng thời, lực lượng công an cũng góp phần xây dựng thói quen có văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật, tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, lành mạnh; thành lập Đội hình phản ứng nhanh, tổ chức phân luồng, hướng dẫn phụ huynh đưa đón học sinh giờ tan trường.

Thiếu tá Võ Ngọc Yên, Đội Trưởng Đội CSGT - trật tự, Công an quận Phú Nhuận, cho biết, sau lễ ký kết, Công an quận Phú Nhuận sẽ tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai các quyết định, quy chế phối hợp trong việc thực hiện an toàn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn liên quan đến giáo viên và các em học sinh.

Nhiều học sinh hào hứng với cách thức truyền tải của lực lượng CSGT (Ảnh: Hoàng Hướng).

"Hầu hết cổng trường trên địa bàn quận Phú Nhuận tiếp giáp với đường có lượng phương tiện đông. Các phụ huynh đưa rước học sinh, buôn bán hàng rong cũng gây trở ngại cho việc lưu thông. Từ đầu năm đến nay, địa bàn quận Phú Nhuận đã xảy ra 64 vụ tai nạn liên quan đến học sinh", Thiếu tá Yên nói.

Ngoài ra, việc phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh cũng được chú trọng. Đơn vị cũng tổ chức cho phụ huynh ký cam kết không giao xe môtô cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, đội mũ bảo hiểm cho con em khi điều khiển phương tiện, tham gia giao thông. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ xử lý tình trạng bán hàng rong, điểm giữ xe trước cổng trường và tại khu vực xung quanh trường; tuần tra, điều tiết giao thông vào giờ cao điểm, giờ tan trường.