TPHCM tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai công tác phòng chống khủng bố

Sáng 23/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố TPHCM phối hợp Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố quốc gia tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai công tác phòng chống khủng bố năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố TPHCM, cho biết thời gian qua công tác phòng chống khủng bố (PCKB) trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả nổi bật, không để xảy ra hoạt động khủng bố, phá hoại, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, các đoàn công tác của Trung ương, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại thành phố.

Trung tướng Lê Hồng Nam phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Công an cung cấp).

Trung tướng Lê Hồng Nam đánh giá trong thời gian tới, những phức tạp của tình hình chính trị thế giới, sự gia tăng các nguy cơ, tác động ảnh hưởng tiêu cực nhiều mặt đến tình hình trong nước nói chung và trên địa bàn thành phố nói riêng sẽ tạo thách thức lớn trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia nói chung và công tác PCKB nói riêng.

Trung tướng Lê Hồng Nam khẳng định công tác PCKB là trách nhiệm, nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng với mục đích phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh chính trị trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Công an cung cấp).

Giám đốc Công an TPHCM đề nghị các thành viên BCĐ PCKB thành phố, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ trong tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung triển khai, thực hiện nghiêm, hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác PCKB.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm bố trí nguồn nhân lực, nguồn lực phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình địa bàn để phục vụ công tác PCKB đạt hiệu quả; tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp PCKB giữa các đơn vị liên quan; đặc biệt phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân đội trong quá trình tổ chức, triển khai công tác PCKB, xử lý các tình huống khủng bố có thể xảy ra.