TPHCM tiếp tục mưa lớn, cây xanh bật gốc đè 3 xe máy

Khoảng 14h ngày 20/9, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã khiến một cây me cổ thụ cao khoảng 20m trên đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, bật gốc và đổ xuống đường.

Cây me này đã đè lên ba xe máy đậu trên vỉa hè, gây hư hỏng. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người. Theo ghi nhận tại hiện trường, cây me có đường kính khoảng 0,5m và nhiều phần rễ đã mục ruỗng.

Các xe máy bị cây xanh đè (Ảnh: Đ.N.).

Nhân viên công ty cây xanh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cắt cành và thu dọn. Đường Nguyễn Du là một trong những tuyến đường tại trung tâm TPHCM trồng nhiều cây me, cùng với các đường như Pasteur, Võ Văn Tần, và Nguyễn Đình Chiểu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 3 giờ qua, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ và phía Bắc Biển Đông, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị sét, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn, quận Bình Tân, 7, Tân Phú, 12 và TP Thủ Đức.

Mưa lớn trên đường Điện Biên Phủ, quận 3 (Ảnh: An Huy).

Đồng thời, mây dông từ các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Long An cũng đang di chuyển về phía TPHCM.

Trong khoảng 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo dông và sét trên các quận, huyện, sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 30mm.

Trong các cơn dông, cần đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ.