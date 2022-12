TPHCM: Tỉ lệ sử dụng thu phí ETC tăng cao

Sở GTVT TPHCM vừa có báo cáo sơ kết tình hình triển khai thu phí không dừng ETC, tại các trạm thu phí BOT trên địa bàn TP. Tính từ ngày 1/8-15/12 (chính thức triển khai), tổng số lượt ô tô lưu thông qua 3 trạm thu phí An Sương - An Lạc, Xa lộ Hà Nội, cầu Phú Mỹ đạt gần 15,5 triệu lượt.

Trong đó, số lượng xe sử dụng thu phí ETC là 13,1 triệu lượt (đạt 85%), số lượng xe thu phí một dừng (MTC) là hơn 2,3 triệu lượt (chiếm 15%).

Tỉ lệ thu phí ETC hiện nay tăng cao so với thời điểm trước khi triển khai. Cụ thể, trạm An Sương - An Lạc đạt 80% (tăng 26%); Xa lộ Hà Nội đạt 90% (tăng 23%), cầu Phú Mỹ đạt 87% (tăng 22%).

Tỉ lệ thu phí MTC hiện nay giảm mạnh so với thời điểm trước khi triển khai, cụ thể: trạm An Sương - An Lạc còn 20% (giảm 26%), Xa lộ Hà Nội còn 10% (giảm 23%), cầu Phú Mỹ còn 13% (giảm 22%)

Sáng 1/8, các làn thu phí thủ công trên cả nước dừng hoạt động hoàn toàn và thay thế bằng làn thu phí không dừng ETC (Ảnh: D.T.).

Về tình hình dán thẻ định danh sử dụng dịch vụ ETC, tính đến ngày 15/12, số lượng ô tô dán thẻ định danh trên địa bàn TP tổng cộng gần 585.000 xe, chiếm 85,5%.

Đánh giá giao thông qua các trạm thu phí BOT sau khi triển khai ETC, Sở GTVT nhận định, tình hình tương đối ổn định, phương tiện lưu thông thông suốt. Tình hình lưu thông tại trạm thu phí Xa lộ Hà Nội và cầu Phú Mỹ diễn ra bình thường từ khi triển khai đến nay, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Riêng trạm thu phí An Sương - An Lạc, trong tuần đầu tiên triển khai đã xảy ra ùn ứ giao thông, có thời điểm dòng chờ vào làn thu phí hỗn hợp kéo dài khoảng 3km. Chủ đầu tư đã linh hoạt bố trí thêm mỗi chiều lưu thông từ 1-2 làn thu phí hỗn hợp tùy vào từng thời điểm. Đến nay, tình hình lưu thông qua trạm này tương đối ổn định.

Sở GTVT TPHCM kiến nghị Bộ GTVT có ý kiến chỉ đạo các đơn vị quản lý các trạm thu phí trong khu vực có kết nối với TPHCM như quốc lộ 51, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, sân bay Tân Sơn Nhất... khẩn trương đầu tư và hoàn chỉnh hệ thống thu phí ETC, sớm nghiên cứu phương án trả sau đối với dịch vụ thu phí ETC, hướng đến bỏ barie thu phí nhằm nâng cao năng lực thông hành.