TPHCM tăng cường an ninh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước

Ngày 27/2, Công an TPHCM tổ chức hội nghị giao ban tháng 2, thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cũng như phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Theo Công an TPHCM, các đơn vị đã triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung điều tra, khám phá nhanh các vụ án xảy ra trên địa bàn. Công an thành phố đã khám phá 206/242 vụ án, tỷ lệ đạt 85%, bắt 413 đối tượng.

Trung tướng Lê Hồng Nam phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Thuận Thiên).

Công an thành phố đã kiểm tra, phát hiện 200 vụ án ma túy, bắt 595 nghi phạm (giảm 378 vụ, tương ứng 65,51% so với liền kề), thu giữ 151kg ma túy các loại, khởi tố 179 vụ với 455 bị can.

Tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm sâu trên cả 3 tiêu chí. Toàn thành phố ghi nhận xảy ra 65 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 28 người, bị thương 32 người (giảm 79 vụ, tương ứng 55%; giảm 15 người chết, tương ứng 35%; giảm 58 người bị thương, tương ứng 64% so với cùng kỳ).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy; đảm bảo chuyển trạng thái làm việc hiệu quả, đúng tiến độ theo kế hoạch của Công an TPHCM; thực hiện tốt công tác tổ chức tiếp nhận và bàn giao nhiệm vụ từ các sở, ngành về công an thành phố.

Công an các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện tốt công tác tiếp nhận, triển khai các chức năng, nhiệm vụ, hồ sơ, công tác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn công tác, bỏ trống địa bàn, đối tượng, tình trạng mất, thất lạc hồ sơ, tài sản.

Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tháng 2 được trao khen thưởng (Ảnh: Thuận Thiên).

Giám đốc Công an TPHCM lưu ý nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước thăm, làm việc tại thành phố; các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện, trước mắt là các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước.

Trên lĩnh vực trật tự xã hội, Trung tướng Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì, phát huy vai trò của Tổ công tác 363 trong tuần tra, kiểm soát và tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú, nhất là quản lý người nước ngoài cần được tăng cường cùng với việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ.

Ngoài ra, Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu triển khai ngay và có hiệu quả kế hoạch kiện toàn, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, nhất là tại thời điểm triển khai tổ chức bộ máy mới, đảm bảo duy trì, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tạo sự răn đe, trấn áp mạnh mẽ, có hiệu quả các hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội.