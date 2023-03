TPHCM: Mại dâm qua mạng thường có hình thức sugar daddy - sugar baby

Tại buổi họp báo chiều 2/3, phóng viên báo Dân trí đã đặt câu hỏi cho Công an TPHCM về những khó khăn trong việc khám phá, xử lý các đường dây bán dâm trên không gian mạng. Việc phòng, chống tệ nạn mại dâm tại TPHCM thời gian qua có những điểm gì đáng chú ý.

Trả lời câu hỏi trên, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, cho biết, hoạt động mại dâm trên mạng và mại dâm truyền thống có nhiều đặc điểm, phương thức, thủ đoạn khác nhau. Do đó, lực lượng công an cần áp dụng biện pháp nghiệp vụ riêng cho từng loại hình trong phát hiện, điều tra, xử lý.

Điểm khác đầu tiên là các đối tượng hoạt động mại dâm trên không gian mạng rất đa dạng, đa dạng về vỏ bọc, bề ngoài. Hành vi mua, bán dâm qua mạng thường được phát hiện dưới hình thức hợp đồng cha nuôi, con nuôi, thu hút người tham gia đường dây là MC, người đẹp, diễn viên, thí sinh các cuộc thi sắc đẹp.

Ông Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

"Các đối tượng thực hiện thỏa thuận qua ứng dụng, phần mềm, mạng xã hội, các nhóm kín. Họ không bị giới hạn thông tin, hình ảnh, không gian, đặc điểm địa lý. Một số đối tượng thành lập đường dây, điều hành hoạt động trải dài các tỉnh, thành, thậm chí xuyên quốc gia, vượt khỏi biên giới Việt Nam", Thượng tá Lê Mạnh Hà nêu thực trạng.

Đại diện Công an TPHCM đánh giá, điểm chung đầu tiên của hình thức mại dâm qua mạng, mại dâm truyền thống là đều vi phạm pháp luật. Các đối tượng tham gia đều vừa muốn công khai để giới thiệu, kiếm khách, thu lợi, vừa muốn giữ bí mật với cơ quan chức năng để trốn tránh trách nhiệm, không bị xử lý.

Trong thời gian qua, lực lượng Công an TPHCM đã quyết liệt trong hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm trên không gian mạng. Điển hình là năm 2022, cơ quan chức năng đã khám phá đường dây môi giới sugar daddy - sugar baby trên các ứng dụng qua mạng Zalo và Telegram. Đường dây này do một sinh viên năm nhất trên địa bàn tổ chức, môi giới nhiều cô gái tham gia.

Năm 2018, Công an TPHCM cũng khám phá một đường dây môi giới mại dâm qua không gian mạng với người cầm đầu cư ngụ tại Hà Nội. Năm 2017, một đường dây môi giới mại dâm qua mạng, có sự tham gia của một số diễn viên, người mẫu, MC, thí sinh đạt giải phụ các cuộc thi sắc đẹp.

Trước đó, UBND TPHCM đã báo cáo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả công tác phòng, chống mại dâm năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Cùng với sự phát triển kinh tế - văn hóa, các hoạt động kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, thiếu lành mạnh cũng phát triển với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau.

Đặc biệt trong đó, UBND TPHCM nêu rõ, các loại hình mại dâm lợi dụng không gian mạng để hoạt động có xu hướng ngày càng gia tăng. Nổi lên hiện nay là việc các đối tượng sử dụng nhóm kín, diễn đàn kín để hoạt động.

Theo báo cáo của TPHCM về công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn, tệ nạn này đang có dấu hiệu phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Nạn mại dâm tại TPHCM có sự xuất hiện của một số đối tượng người nước ngoài vào Việt Nam góp vốn thành lập nhà hàng, khách sạn, karaoke, vũ trường... chuyên phục vụ cho người nước ngoài nhưng thực chất là hoạt động mại dâm trá hình.

Một thực trạng trong quản lý, xử lý tệ nạn này được TPHCM đưa ra là hệ thống pháp luật về phòng, chống mại dâm chưa được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện. Bên cạnh đó, đối tượng hoạt động mại dâm ngày càng tinh vi, có nhiều hình thức lợi dụng kẽ hở của pháp luật, dùng nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng.