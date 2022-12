TPHCM: Lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi, sơ hở là mất tài khoản

Báo cáo về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1 chiều 16/12, Đại tá Lê Hoàng Châu, Trưởng Công an quận 1, nhận định, trong năm qua, tình hình an ninh xã hội, chính trị nội bộ, an ninh tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định.

Một trong những điểm cần lưu ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn là số vụ việc liên quan án lừa đảo không gian mạng và án xâm phạm nhân thân có tỷ lệ tăng trong năm 2022. Đặc biệt, trong tháng 11 vừa qua, Công an quận 1 phối hợp Công an TPHCM, các đơn vị liên quan, khám phá vụ việc xảy ra tại một tổ chức tài chính có văn phòng ở quận 4 và trụ sở chính ở quận 1.

Đại tá Lê Hoàng Châu, Trưởng Công an quận 1, thông tin tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

"Công ty này do một người nước ngoài làm chủ, thuê nhân viên tại Việt Nam và tạo sự bất bình trong người dân trong thời gian dài. Công ty này có hành vi vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cưỡng đoạt để đòi nợ", Đại tá Lê Hoàng Châu phân tích.

Hiện tại, 13 đối tượng liên quan tổ chức tài chính này đã bị khởi tố, các lực lượng tiếp tục điều tra, làm rõ những người còn lại. Điểm phức tạp trong vụ việc là tổ chức tài chính này có chuỗi 40 công ty nằm rải rác từ Quảng Nam - Đà Nẵng xuống tới khu vực miền Tây.

Bên cạnh đó, việc xử lý các vụ việc lừa đảo qua không gian mạng là vấn đề nan giải đối với Công an quận 1 và các lực lượng của Công an TPHCM. Đại tá Châu làm rõ, khu vực quận 1 có hơn 200 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng đóng trú, trong khi đó, việc chuyển tiền được thực hiện ở đâu thì hành vi phạm tội được ghi nhận và xử lý tại đó.

Hội nghị có sự tham dự của ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Trưởng Công an quận 1 bày tỏ, các lực lượng đã phân tích lý do người dân vẫn bị lừa trong khi đã được cảnh báo nhiều lần về hành vi này. Kết quả cho thấy, chỉ khoảng 2% bị hại trong các vụ việc ở tại quận 1, số còn lại nằm ở các quận huyện, địa phương khác.

"Loại tội phạm này ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi, không chỉ đơn thuần là lừa đảo, gọi điện thoại tự xưng cơ quan tư pháp như trước đây. Các đối tượng lừa đảo qua thông tin tuyển dụng việc nhẹ lương cao, lấy thông tin tài khoản, kêu gọi đầu tư, kết bạn tặng quà... Chỉ sơ hở, mất cảnh giác là tất cả thông tin, tài khoản mất sạch", lãnh đạo Công an quận 1 bày tỏ.

Do tính chất phức tạp, Đại tá Lê Hoàng Châu thẳng thắn nhìn nhận, việc phát hiện, xử lý đối với loại tội phạm này vẫn là điểm khó đối với cơ quan chức năng. Dù đã cố gắng tập trung đẩy mạnh, nhưng tỷ lệ khám phá loại tội phạm này vẫn chưa đạt mức cao.

Về tình hình tội phạm xâm phạm nhân thân, Trưởng Công an quận 1 cho biết, dù đã tích cực phòng ngừa, tuy nhiên, tội phạm vẫn tăng trong cả năm 2022. Các loại tội phạm này chủ yếu liên quan đến các hành vi cố ý gây thương tích, cờ bạc, chống người thi hành công vụ...

Lý do khách quan được đưa ra là loại tội phạm này mang tính bộc phát, nên công tác phòng ngừa dù đã được thực hiện tốt nhưng vẫn khó kéo giảm. Về mặt chủ quan, do quận 1 có đặc thù là trung tâm thành phố, là nơi diễn ra các sự kiện lễ hội, văn hóa, chính trị, ngoại giao quan trọng, nên thời gian để lực lượng công an để tập trung làm nhiệm vụ còn hạn chế.

"Năm 2022, chúng tôi ban hành 176 kế hoạch để bảo vệ các sự kiện trên địa bàn. Nghĩa là một năm 365 ngày, thì công an quận mất 176 ngày để giải quyết công việc này. Cần thẳng thắn nhìn nhận, thời gian để các lực lượng tập trung nhiệm vụ chuyên môn còn hạn chế, chưa kể đến các vấn đề đột xuất như vụ việc SCB vừa qua", Trưởng Công an quận 1 phân tích.