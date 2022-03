TPHCM lập chuyên án điều tra nạn quấy rối tình dục trên xe buýt

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM (Ban chỉ đạo) chiều 21/3, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý Vận tải đường bộ, Sở GTVT thành phố, cho biết, thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí và mạng xã hội đã lên tiếng phản ánh tình trạng quấy rối tình dục trên xe buýt. Đơn vị đã có quy chế phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM, để giải quyết tình trạng này.

"Hiện nay, công tác phòng, chống quấy rối tình dục, đảm bảo an ninh trật tự được trung tâm làm thường xuyên, liên tục. Các hình thức được áp dụng gồm: truyền thông đến du khách, nhân viên phục vụ, tài xế, giám sát bằng camera và phối hợp các cơ quan quản lý", đại diện Sở GTVT TPHCM chia sẻ.

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý Vận tải đường bộ, tại họp báo (Ảnh: T.N.).

Theo đại diện Sở GTVT, hầu hết xe buýt đang hoạt động tại TPHCM đều được gắn 4 camera để giám sát việc tham gia giao thông, tác phong phục vụ của nhân viên và giám sát an ninh, trật tự. Ngoài ra, các nhà chờ, bảng quảng cáo tại bến xe cũng có camera giám sát để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Trong trường hợp bị quấy rối, hành khách có thể liên lạc, phản ánh ngay với tổng đài 1022 của thành phố hoặc phản ánh ngay với tài xế, nhân viên phục vụ trên xe buýt.

"Một khó khăn trong khâu xử lý thực trạng quấy rối trên xe buýt là hầu hết hành khách còn e ngại, rụt rè trong tố giác. Khi tố giác ngay khi bị quấy rối, hành khách sẽ nhận được sự trợ giúp từ tài xế, nhân viên xe buýt và các hành khách khác trên xe", ông Đỗ Ngọc Hải nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Sở GTVT TPHCM đã có quy chế phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM, để đảm bảo an ninh trật tự trên xe buýt. Trung tâm Giao thông công cộng TPHCM cũng đã gửi dữ liệu về hình ảnh camera cho lực lượng công an để lập chuyên án điều tra.