TPHCM kêu gọi đầu tư 11 dự án PPP có vị trí đắc địa

Chiều 17/4, UBND TP Thủ Đức tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư các dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP) và trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Buổi thảo luận có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, nhằm để TP Thủ Đức mời gọi, xét duyệt và lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị quyết 98.

Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Mai Hữu Quyết cho biết việc triển khai các dự án PPP gặp nhiều trở ngại. Gần 10 năm qua, chưa dự án mới nào ở TPHCM được triển khai.

Hiện, Nghị quyết 98 cho phép thành phố áp dụng một số cơ chế đặc thù, mở ra cơ hội để địa phương thu hút thêm nguồn lực, đáp ứng nhu cầu, giảm lệ thuộc đầu tư công.

"Đây là điều kiện thuận lợi khi các doanh nghiệp tham gia", lãnh đạo TP Thủ Đức nói.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cũng cho biết trong điều kiện ngân sách hạn chế, việc huy động nguồn lực khác rất quan trọng. Theo ông, hình thức đầu tư PPP sẽ là cách tiếp cận sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng của địa phương, nhất là ở lĩnh vực giáo dục, y tế, thể thao, vốn đang bị hạn chế về đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP Thủ Đức, cho biết trong địa phương có 11 dự án đang kêu gọi đầu tư.

Trong đó có 3 công trình đã được HĐND TPHCM đồng ý chủ trương đầu tư. Gồm dự án trường học, xây trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tổng mức đầu tư khoảng 418 tỷ đồng.

8 công trình khác thuộc lĩnh vực giáo dục, văn hóa - thể thao cũng được địa phương giới thiệu với các nhà đầu tư để xem xét khả năng tham gia. Tổng vốn các dự án hơn 1.600 tỷ đồng, đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND TPHCM.

Ba dự án trường học sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học.

Cụ thể gồm: Trường Tiểu học và Mầm non tiêu chuẩn quốc tế TP Thủ Đức, ở phường Thủ Thiêm với tổng mức đầu tư 101 tỷ đồng; Trường THCS, THPT và Mầm non chuẩn quốc tế TP Thủ Đức, ở phường Thủ Thiêm với tổng mức đầu tư 155 tỷ đồng và Trường THCS, THPT và Mầm non chuẩn quốc tế TP Thủ Đức, ở phường Thủ Thiêm với tổng mức đầu tư 162 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBND TP Thủ Đức đã rà soát và trình UBND TP.HCM để trình HĐND TP chấp thuận chủ trương đầu tư 8 dự án, trong đó có 3 dự án giáo dục, trung tâm rèn luyện thể chất.

Bao gồm: Trường liên cấp tiểu học - THCS ở khu đô thị Nam Rạch Chiếc, An Phú, TP Thủ Đức; Trường liên cấp tiểu học - THCS ở đường số 4 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức; Trung tâm rèn luyện thể chất, phường Vũ Tông Phan, phường An Phú, TP Thủ Đức.

Một số dự án lĩnh vực thể thao văn hóa: Xây dựng trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu tennis TP Thủ Đức; Xây dựng trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu bóng đá TP Thủ Đức; Khu phức hợp thể thao và giải trí dưới nước; Nhà thi đấu đa năng Thủ Thiêm; Trung tâm thể dục thể thao TP Thủ Đức...