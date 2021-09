TPHCM dự kiến "mở cửa" toàn bộ hoạt động sau 15/1/2022

Dân trí Theo lộ trình của TPHCM, địa bàn sẽ chia làm 3 giai đoạn thực hiện nhằm mở cửa lại tất cả hoạt động của nền kinh tế sau ngày 15/1/2022. Việc mở lại các hoạt động dựa trên công cụ là "thẻ Covid".

Chiều 10/9, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tiếp thu ý kiến đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp, hoàn thiện dự thảo kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế thành phố sau ngày 15/9.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND TPHCM cùng các sở, ngành đã nêu rõ những quan điểm, nguyên tắc của địa phương trong quá trình mở lại, phục hồi và phát triển nền kinh tế. Theo đó, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 của địa bàn có nhiều nét khả quan và phù hợp với kế hoạch phòng, chống dịch bệnh của ngành y tế, địa phương sẽ tiến tới mở cửa tất cả hoạt động của nền kinh tế sau ngày 15/1/2022.

"Hiện tại, mục tiêu của TPHCM là phấn đấu đến ngày 15/9, địa bàn cơ bản kiểm soát dịch bệnh, nới lỏng, phục hồi kinh tế, đưa thành phố về trạng thái bình thường mới", ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ.

Thí điểm "thẻ covid"

Tại hội nghị, bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM, cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc mở cửa nền kinh tế của thành phố dựa trên 5 quan điểm, nguyên tắc.

Đầu tiên, việc mở cửa cần bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân. Thứ 2 là thành phố kiên trì, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo hài hòa với các hoạt động kinh tế trên tinh thần "Lợi ích hài hòa - Tự do chia sẻ", "An toàn tới đâu thì mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn".

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại hội nghị.

Quan điểm thứ 3 là dịch Covid-19 luôn tồn tại, luôn cần giải pháp thích nghi để sống khỏe và sống an toàn. Quan điểm thứ 4 là thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phù hợp với tình hình kiểm soát dịch tại từng địa bàn/khu vực.

Quan điểm thứ 5 là cần đảm bảo vấn đề an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc trong mọi tình huống.

Dựa vào những quan điểm, phân tích trên, TPHCM sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, thí điểm triển khai "thẻ xanh Covid", "thẻ vàng Covid", thí điểm ưu tiên mở lại một số lĩnh vực theo lộ trình tại Quận 7, huyện Củ Chi, Cần Giờ.

"Thẻ Covid là công cụ thống nhất và chủ yếu để kiểm soát các đối tượng trong quá trình phục hồi kinh tế sau ngày 15/9. Thẻ gồm 2 loại "thẻ xanh Covid" và "thẻ vàng Covid", bà Lê Thị Huỳnh Mai thông tin.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý F0 tại nhà; nâng cấp hệ thống y tế; duy trì xét nghiệm, bóc tách F0; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19...

3 giai đoạn mở lại tất cả hoạt động

Đối với lộ trình mở cửa, phục hồi nền kinh tế, TPHCM dự kiến thực hiện theo 3 giai đoạn chính.

Giai đoạn đầu tiên từ ngày 16/9 đến ngày 31/12, TPHCM lên kế hoạch cho các cá nhân, lao động có "thẻ xanh Covid" có thể tham gia các hoạt động (trừ karaoke, vũ trường, quán bar, massage; dịch vụ ăn uống tại chỗ, hoạt động tại các khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại).

Cá nhân, lao động có "thẻ vàng Covid", có xét nghiệm âm tính với Covid-19 được tham gia một số lĩnh vực cụ thể.

TPHCM đưa ra 3 giai đoạn dự kiến tiến tới mở cửa lại toàn bộ nền kinh tế.

Các tổ chức có 100% lao động có "thẻ xanh Covid" được tham gia tất cả các lĩnh vực (trừ karaoke, vũ trường, quán bar, massage; dịch vụ ăn uống tại chỗ, hoạt động tại các khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại).

Tổ chức có 100% lao động có "thẻ xanh Covid" tại bộ phận có tiếp xúc người ngoài, có lao động có "thẻ xanh Covid" hoặc "thẻ vàng Covid" tại các bộ phận còn lại được tham gia một số hoạt động.

Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 31/10/2021 đến ngày 15/2/2022, thành phố tiếp tục mở rộng các hoạt động được phép cho đối tượng có "thẻ xanh Covid" gồm: Trung tâm thương mại; trung tâm tập luyện thể dục thể thao; hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời; dịch vụ ăn uống có quy mô nhỏ và đảm bảo giãn cách theo quy định (dưới 20 người).

Giai đoạn 3 được bắt đầu sau ngày 15/1/2022. Trong thời điểm này, TPHCM lên kế hoạch mở cửa tất cả các hoạt động của nền kinh tế. Đối với hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar, massage, người tham gia phải có "thẻ xanh Covid".

Ngoài các lộ trình dự kiến, TPHCM cũng có những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về tín dụng, hỗ trợ tổ chức sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí và chăm lo đời sống người lao động; hỗ trợ mở rộng thị trường, hỗ trợ về thông tin, đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận định, mục tiêu vừa chống dịch hiệu quả, kịp thời vừa nhanh chóng khôi phục kinh tế là bài toán khó. Trong suốt quá trình thực hiện, thành phố mong có sự đồng hành, góp ý từ cả cộng đồng doanh nghiệp.

Liên quan đến vấn đề sẽ mở trở lại ngành nào trước, khu vực nào trước, Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, thành phố không tự đi một mình mà cần có sự phối hợp với các địa phương khác để giải quyết vấn đề đồng bộ. Do đó, TPHCM sẽ tiếp thu các ý kiến để có cơ sở đưa ra phương án đồng bộ nhất.

Từ nay đến 15/9, TPHCM sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp để có sự điều chỉnh trong các phương án, giải pháp theo tình hình thực tế.

Quang Huy