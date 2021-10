TPHCM đề xuất kinh doanh ăn uống tại chỗ nhưng không rượu bia: Có cảm tính?

Dân trí Theo một số chuyên gia bệnh truyền nhiễm, việc Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM đề xuất cho mở bán tại chỗ nhưng lại không được uống rượu bia, không mở máy lạnh là có phần "cảm tính".

Mới đây, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM đã có tờ trình gửi UBND TPHCM về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Trong đó, có nội dung đề xuất cho hàng quán kinh doanh ăn uống được phục vụ khách tại chỗ, tuy nhiên phải đáp ứng đầy đủ 6 tiêu chí về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và các quy định liên quan đến phòng, chống Covid-19.

Đặc biệt, tiêu chí thứ 6 là các cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ không được bán rượu bia gây ra nhiều tranh cãi. Một số ý kiến ủng hộ cần quản lý chặt để phòng chống dịch tốt nhất, nhưng cũng có người cho rằng điều này là không cần thiết và quá "lo xa".

Chiều 25/10, trả lời câu hỏi của Dân trí về việc rượu bia khác cà phê hay các loại thức uống như thế nào mà không được bán tại chỗ, bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM - cho biết người uống rượu bia phải giao lưu, cụng ly, mất kiểm soát nên có nhiều nguy cơ lây lan dịch.

Nguyên tắc Bộ tiêu chí của Ban Quản lý An toàn thực phẩm là tùy theo cấp độ dịch mà áp dụng các biện pháp. Tại thời điểm này, áp dụng không bán rượu bia để hạn chế phần nào dịch bệnh, nhưng có thể sẽ cho phép khi tình hình thuận lợi hơn.

"Bản thân việc ăn uống tại chỗ là đã nguy cơ, vì gỡ khẩu trang, nên phải thận trọng" - bà Phong Lan nói.

Khu vực đường Bùi Viện (quận 1, TPHCM) thời điểm hàng quán vẫn còn được phục vụ khách tại chỗ (Ảnh: HL).

Tuy nhiên, khi trao đổi về những tiêu chí trong đề xuất của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM, một chuyên gia trong lĩnh vực về bệnh truyền nhiễm làm việc tại một bệnh viện công lập ở TPHCM nhận định: Quy định không mở máy lạnh và không được bán rượu bia vào bộ tiêu chí để cho phép kinh doanh ăn uống tại chỗ là "có phần cảm tính".

Chuyên gia này lý giải, chỉ cần ăn uống tại chỗ cùng bàn, ngồi sát nhau, nói chuyện và không đeo khẩu trang khi ăn uống đã đủ để xảy ra lây lan nếu nhiễm bệnh. Do đó, việc không cho uống rượu bia hay không mở máy lạnh đều không cần thiết.

Thay vào đó, điều quan trọng là nhân viên của quán và khách hàng đến ăn uống đều phải tiêm đủ vaccine Covid-19. Ngoài ra, có thể giãn cách giữa các bàn và phải trang bị nước rửa tay sát khuẩn để hạn chế việc lây nhiễm.

Chuyên gia khẳng định, trong trường hợp khách đã có "thẻ xanh Covid" nhiễm bệnh cũng hầu hết là nhẹ và không triệu chứng, chỉ cần đánh giá tình trạng F0 và triển khai quy trình phòng chống dịch trong tình hình mới, quán không cần phải đóng cửa.

Theo Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM, Bộ tiêu chí trên vẫn chưa được UBND TPHCM ký duyệt. Do đó, việc có cho phép hàng quán bán lại tại chỗ hay không vẫn đang trong thời gian chờ đợi quyết định.

6 tiêu chí đề xuất để hàng quán mở bán tại chỗ Tiêu chí 1: Các cơ sở phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Ngoài ra, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phải có mã QR đã đăng ký tại Cổng thông tin An toàn Covid-19 TPHCM. Tiêu thứ 2: Cơ sở cần đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm đúng theo quy định. Trong đó, hàng quán cần tuân thủ các quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, bảo quản, vận chuyển, nguồn gốc nguyên liệu, chứng từ liên quan... Tiêu chí 3: Các cửa hàng cần có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế, bố trí khu vực giao - nhận hàng. Tại mỗi nhà hàng, nước rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, phương tiện làm khô tay, khăn lau tay cần được trang bị. Tiêu chí 4: Người lao động, người đến cơ sở (người giao nhận, khách hàng, người liên hệ...) phải tuân thủ 5K, thực hiện quét mã QR theo hướng dẫn ngành y tế. Tiêu chí 5: Tùy vào cấp độ dịch, cơ sở kinh doanh hạn chế số người bán, mua thực phẩm cùng lúc. Tiêu chí 6: Các cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ không sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong không gian kín, không bán rượu bia. Khách ăn, uống tại chỗ phải đảm bảo các quy định phòng, chống Covid-19.

Hoàng Lê