TPHCM: 3 phường chi sai 5,4 tỷ đồng tiền hỗ trợ Covid-19

Cơ quan Thanh tra quận 12 (TPHCM) vừa có thông báo kết luận về thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 tại UBND phường Tân Chánh Hiệp, Hiệp Thành và Tân Thới Nhất. Nội dung thanh tra xoay quanh vấn đề triển khai các gói hỗ trợ người lao động từ ngày 25/6/2021 đến nay.

Cơ quan thanh tra xác định, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân tại 3 phường trên còn nhiều khó khăn do yếu tố khách quan. Cụ thể, cả 3 phường đều có dân số đông, các chính sách có thời gian thực hiện ngắn, số lượng nhân sự mỗi phường hạn chế...

Tuy nhiên, Thanh tra quận 12 cũng chỉ rõ, UBND phường Tân Chánh Hiệp, Hiệp Thành và Tân Thới Nhất có một số sai sót đến từ nguyên nhân chủ quan. Trong đó, một số đơn vị chưa sâu sát để thực hiện tốt công tác chăm lo, thực hiện chính sách hỗ trợ, không thường xuyên đôn đốc khi giao việc cho tổ dân phố, khu phố.

Do đó, quá trình chi hỗ trợ đã có sai sót dẫn đến chi không đúng đối tượng, chi trùng lắp với tổng số tiền hơn 5,4 tỷ đồng. Sau khi phát hiện việc chi sai quy định, UBND các phường đã thu hồi hơn 2,8 tỷ đồng.

3 phường của quận 12 đã chi 5,4 tỷ đồng tiền hỗ trợ Covid-19 sai quy định (Ảnh minh họa: N.Q.).

Chính quyền các địa phương gặp khó trong công tác thu hồi bởi một số người dân được chi chưa đúng quy định đã rời khỏi địa phương hoặc tử vong.

Ngoài ra, các phường chưa chi kịp thời hỗ trợ cho 243 người lao động tự do với tổng số tiền hơn 364 triệu đồng. Theo quy định, người dân nhận khoản hỗ trợ này theo 2 đợt, mỗi đợt 1,5 triệu đồng, tuy nhiên, các phường lập danh sách thiếu 1 đợt hoặc chi thiếu 1 đợt cho đối tượng nhận hỗ trợ.

Thanh tra quận 12 cũng xác định, UBND phường Tân Thới Nhất chưa kịp thời lập danh sách hỗ trợ cho hơn 9.800 hộ dân đang sinh sống trong nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu lao động nghèo, khu phong tỏa; chưa kịp thời lập danh sách đối với hơn 1.600 trường hợp là lao động tự do; lập danh sách chưa đúng ngành nghề, thu nhập đối với 218 lao động tự do đủ điều kiện nhận hỗ trợ; chi thiếu tiền hỗ trợ cho 111 người lao động tự do.

UBND phường Tân Chánh Hiệp có sai sót trong quản lý nguồn kinh phí chi hỗ trợ. Qua xác minh ngẫu nhiên, 4 khu phố, tổ dân phố chỉ chi hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người trong khi danh sách chi hỗ trợ là 3 triệu đồng/người. Tại phường này cũng có 1 khu phố, tổ dân phố thiếu kiểm tra, đối chiếu giấy tờ người nhận hỗ trợ dẫn đến chi sai đối tượng; 1 khu phố, tổ dân phố hoàn trả tiền hỗ trợ cho cán bộ phụ trách UBND phường nhưng số tiền này không được hoàn lại ngân sách.

Tại UBND phường Hiệp Thành, cơ quan thanh tra xác định địa phương này thiếu kiểm tra, rà soát trong công tác quản lý nguồn kinh phí. Đặc biệt, một khu phố thu hồi tiền từ người dân do trùng chính sách hỗ trợ nhưng chỉ nộp lại tiền này cho UBND phường khi thanh tra phát hiện; có cán bộ lập biên bản thu hồi chưa đúng quy định...

Từ những sai sót trên, Chủ tịch UBND quận 12 đã giao lãnh đạo 3 phường nói trên khẩn trương khắc phục các sai sót phát hiện qua thanh tra, rà soát lại các trường hợp thành viên lao động khó khăn đã nhận tiền sai đối tượng, nhận trùng lắp… Kết quả xử lý các phần việc trên cần được báo cáo cụ thể với UBND quận 12 theo đúng quy định.

Đồng thời, Thanh tra quận 12 chịu trách nhiệm tham mưu UBND quận quyết định thu hồi tiền chi hỗ trợ không đúng quy định tại phường Tân Chánh Hiệp là 692 triệu đồng, phường Hiệp Thành hơn 1,6 tỷ đồng, phường Tân Thới Nhất hơn 336 triệu đồng.