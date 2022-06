Biến thể Omicron mới xâm nhập, 10 quận huyện của TPHCM sẽ bị ảnh hưởng nhất

Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội diễn ra ngày 29/6, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đã lưu ý về việc biến thể mới BA.5 của chủng Omicron xuất hiện tại địa bàn. Trước đó, Bộ Y tế đã thông tin, biến thể này đã xâm nhập vào Việt Nam, có thể lấn át biến thể cũ vốn đang chiếm ưu thế trên cả nước.

Dựa vào các số liệu dịch tễ, lãnh đạo Sở Y tế đưa ra dự báo, nếu biến thể BA.5 xuất hiện, các địa phương có khả năng có số ca mắc mới tăng cao gồm quận 4, 6, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Tân Phú, Gò Vấp, huyện Bình Chánh, Nhà Bè và thành phố Thủ Đức.

Ông Tăng Chí Thượng thông tin thêm, hiện tại, thành phố đã sẵn sàng kích hoạt cơ sở thu dung, điều trị tại các bệnh viện hiện hữu và bệnh viện dã chiến số 13. Các quận, huyện nói trên chuẩn bị tái kích hoạt các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 bởi có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM (Ảnh: HMC).

Bên cạnh đó, thành phố cũng xây dựng các kịch bản thu dung, điều trị khi số ca mắc Covid-19 và số ca chuyển nặng tăng cao. Ngành y cũng kích hoạt hội chẩn từ xa, can thiệp tại chỗ, chuyển viện an toàn do tổ chuyên gia thành phố đảm nhiệm.

Ngoài dịch Covid-19, thành phố cũng đối mặt với những thách thức đến từ dịch sốt xuất huyết. Tính đến nay, địa phương đã ghi nhận gần 56.000 ca sốt xuất huyết, tăng 11% cùng kỳ năm ngoái. Sở Y tế TPHCM cảnh báo, trong năm 2022, dịch sốt xuất huyết sẽ bùng phát mạnh, số ca mắc mới, ca nặng, tử vong sẽ tăng nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp ngay từ bây giờ.

"Tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn rất đáng lo khi mới chỉ bắt đầu mùa mưa. Dịch đang bùng phát dữ dội, số ca tử vong ở phía nam hiện đã là 42 trường hợp", ông Tăng Chí Thượng lo ngại.

Hiện nay, 6 quận đứng đầu về số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân trên địa bàn là các quận 12, Bình Tân, Tân Phú, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi và TP Thủ Đức. Sở Y tế TPHCM đánh giá, công tác phòng, chống dịch của các địa phương chưa thật sự tốt và có khả năng dịch còn bùng phát dữ dội.

"Thành phố cũng đã triển khai chiến dịch tổng vệ sinh, đến nay vẫn còn 6 quận huyện chưa ra quân theo chỉ đạo là quận 1, 5, 10, 11, huyện Nhà Bè và Cần Giờ", ông Tăng Chí Thượng nêu rõ.