Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra địa điểm xây nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận

Chiều 5/12, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã đi thăm và kiểm tra địa điểm quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, tại thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. Cùng đi với Tổng Bí thư có Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc.

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, sau khi có chủ trương tái khởi động Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, tỉnh đã tuyên truyền đến nhân dân hiểu rõ hơn và cơ bản người dân ủng hộ, đồng thuận cao với chủ trương của Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm quan sát vị trí quy hoạch Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (Ảnh: TTXVN).

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 được quy hoạch với 4 tổ máy với công suất mỗi tổ máy 1.000-1.200MW; chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn lắp đặt 2 tổ máy, tổng diện tích chiếm đất của dự án (trên đất liền) là 443,11ha.

Sau khi nghe báo cáo, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo UBND tỉnh Ninh Thuận sớm thực hiện các trình tự thủ tục dự án, giải phóng mặt bằng, báo cáo Chính phủ xem xét, phê duyệt và bố trí vốn, đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Khi đã có đủ nguồn lực, cần phải triển khai ngay để phát huy hiệu quả.

Tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã dự lễ động thổ xây dựng Nhà luyện tập đa năng và các hạng mục phụ trợ của Trường Mẫu giáo Phước Dinh (thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam), xã bãi ngang đặc biệt khó khăn.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng công trình nhà đa năng cho trường Mẫu giáo Sơn Hải 1 (Ảnh: TTXVN).

Việc đầu tư xây dựng khu nhà đa năng với 4 phòng học, các hạng mục phụ trợ và trang thiết bị, dụng cụ dạy và học, với tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng do Tổng Bí thư trao tặng, đảm bảo điều kiện phục vụ học tập của các cháu được tốt hơn, mở rộng quy mô tiếp nhận thêm các cháu trong độ tuổi tại địa phương chưa được đến trường và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non; vừa đảm bảo điều kiện, tiêu chí đạt chuẩn mức độ 2; góp phần xây dựng và phát triển giáo dục địa phương, tạo sự an tâm và đồng thuận của nhân dân xã Phước Dinh.

Dịp này, Tổng Bí thư đến thăm và kiểm tra thực địa Cảng biển tổng hợp Cà Ná (xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận), nằm ở khu vực biển Cà Ná, phía tây mũi Sừng Trâu, thuộc xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra thực địa Cảng biển tổng hợp Cà Ná, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (Ảnh: TTXVN)

Cảng biển tổng hợp Cà Ná (Thuận Nam) đã trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng trong khu vực duyên hải miền Trung, góp phần giải tỏa áp lực các cảng biển miền Đông Nam Bộ và TPHCM; đồng thời, tạo động lực thúc đẩy khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Ninh Thuận tăng trưởng kinh tế bền vững trong thời gian tới.

Cảng biển tổng hợp Cà Ná có tổng diện tích quy hoạch hơn 85,5ha, gồm hai bến cảng tiếp nhận hàng tổng hợp, hàng container và hàng rời. Cảng có quy mô 25 bến tàu, đã đi vào hoạt động giai đoạn 1 từ tháng 4/2022 đến nay.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đến thăm Làng gốm Bàu Trúc (thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước). Tại đây, Tổng Bí thư tham quan sản phẩm gốm và nghe giới thiệu về lịch sử làng nghề gốm, một trong những làng nghề cổ xưa nhất ở Đông Nam Á, nơi còn lưu giữ nghề truyền thống làm gốm hoàn toàn bằng thủ công của người Chăm.

Tổng Bí thư Tô Lâm xem các nghệ nhân làm gốm Chăm Bàu Trúc (Ảnh: TTXVN).

Vào năm 2022, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã ghi danh "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Đây là di sản văn hóa phi vật thể thứ 15 của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Đến thăm Nhà cộng đồng, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác xem các nghệ nhân nặn gốm, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc văn hóa Chăm và làng nghề. Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quà tặng đến 20 gia đình chính sách, hộ nghèo của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.