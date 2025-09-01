Tổng Bí thư tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 Thứ hai, 01/09/2025 - 18:22 Chiều 1/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).Theo baotintuc.vn