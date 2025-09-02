Tổng Bí thư: Gìn giữ, vun đắp và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thể hiện mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, hiếm có giữa hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Việc Lào cử Đoàn chiến sỹ quân đội nhân dân Lào sang tham gia diễu binh, diễu hành cùng quân và dân Việt Nam là sự cổ vũ to lớn đối với Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, trong suốt sự nghiệp cách mạng, mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam đều gắn liền với sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sâu sắc sự hỗ trợ quý báu đó từ những năm kháng chiến đến sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay. Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào gìn giữ, vun đắp và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ trân trọng và đánh giá cao quyết định của Đảng, Nhà nước Lào công nhận “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào” là di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Sự kiện để tưởng nhớ và tri ân hàng vạn chiến sỹ, thanh niên xung phong Việt - Lào đã cống hiến, hy sinh trên tuyến đường huyền thoại này, vừa góp phần khẳng định tình hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cho biết, Lào cũng đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, với sự tham dự của hơn 1.500 đại biểu, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao và đại diện các bộ, ngành, đoàn thể Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, trong đó nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng, hướng tới Đại hội của mỗi Đảng vào đầu năm 2026; hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm công tác chuẩn bị Đại hội, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng.

Hai bên bày tỏ vui mừng nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, viễn thông, hạ tầng… đang mang lại hiệu quả thiết thực.

Hai nước cũng đang phối hợp triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, trong đó có kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, góp phần đưa quan hệ kinh tế - thương mại phát triển bền vững, gắn kết hơn với tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế.

Hai nhà Lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp lập trường, mở rộng hội nhập quốc tế, bảo đảm an ninh, phục vụ phát triển và lợi ích của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Cũng trong sáng 2/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Lào đã đạt được trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI; tin tưởng Lào sẽ tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào đầu năm 2026 và hoàn thành thắng lợi các chiến lược phát triển quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam trước sau như một, luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt “có một không hai” với Lào.

Đánh giá cao sự hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định quan hệ giữa hai Quốc hội là nhân tố quan trọng, góp phần vào thành công chung trong mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tin tưởng và mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ để giám sát, xúc tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp; hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Ông Thongloun Sisoulith bày tỏ cảm ơn về sự giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động mà Quốc hội Việt Nam dành cho Quốc hội Lào trong thời gian qua, góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội Lào, xứng tầm là một cơ quan lập pháp, cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá việc Quốc hội hai nước đang phối hợp biên soạn và xuất bản cuốn sách “50 năm quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào - Hợp tác toàn diện phát triển” góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp và ủng hộ Lào tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, tháo gỡ vướng mắc và tìm kiếm hướng hợp tác mới, mở ra giai đoạn phát triển mới thiết thực và hiệu quả.