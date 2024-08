Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tượng đài Bác Hồ tại TPHCM

Sáng 17/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo cấp cao của Nhà nước và TPHCM đã đến dâng hoa, báo công tại công viên Tượng đài Bác Hồ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.

Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi sự kiện của chuyến thăm và làm việc đầu tiên tại TPHCM của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo cấp cao tại lễ dâng hương tượng đài Bác Hồ (Ảnh: Hải Long).

Báo công dâng Bác, đại diện Công an TPHCM, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, đã báo cáo về tình hình an ninh, quốc phòng của thành phố. Ông cho biết, với vị trí chiến lược, TPHCM là điểm nóng mà các thế lực thù địch thường xuyên tập trung chống phá bằng âm mưu "diễn biến hòa bình", kích động xã hội dân sự, tạo ra các phong trào phản động.

Trước tình hình trên, Công an TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, áp dụng phương châm "An ninh chủ động" để bảo vệ an ninh chính trị. Đồng thời, đơn vị cũng chủ động xây dựng thế trận an ninh nhân dân, phòng ngừa và đấu tranh chống lại mọi âm mưu của các thế lực thù địch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ dâng hương (Ảnh: Hải Long).

Với vai trò là trung tâm kinh tế của cả nước, TPHCM cũng đối mặt với nhiều loại tội phạm. Tuy nhiên, nhờ phương châm "Lấy phòng ngừa làm nền tảng, công tác đấu tranh là khâu đột phá", Công an TPHCM đã đạt được nhiều thành tựu trong việc giữ gìn trật tự an ninh.

Trung tướng Nam cho biết, trong 5 năm qua, phạm pháp hình sự đã giảm trung bình hơn 8% mỗi năm, riêng năm 2023 giảm gần 22% so với cùng kỳ. Với những thành tích này, Công an TPHCM đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý như Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến, Huân chương Quân công hạng Nhì và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, Công an TPHCM vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng này trong công tác bảo vệ an ninh trật tự của thành phố.

Sau lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự chương trình kỷ niệm 55 năm Công an nhân dân thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024); 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2024); trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an TPHCM.