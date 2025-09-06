Toàn quyền Australia và Phu quân sắp thăm Việt Nam

Bộ Ngoại giao cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của Toàn quyền Australia (Úc) Sam Mostyn và Phu quân theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.

Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26/2/1973. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2009, Đối tác Toàn diện tăng cường năm 2015, Đối tác Chiến lược năm 2018 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện tháng 3/2024.

Hai nước có trên 20 cơ chế hợp tác song phương được duy trì linh hoạt, trong đó có các cơ chế quan trọng như họp thường niên hai Thủ tướng, hai Bộ trưởng Ngoại giao, hai Bộ trưởng Quốc phòng và Hội nghị Đối tác kinh tế và các hợp tác giữa các địa phương.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 14,1 tỷ USD (tăng 2,3% so với cùng kỳ 2023, trong đó xuất khẩu đạt 6,5 tỷ USD (tăng 23,8% so với cùng kỳ 2023) và nhập khẩu đạt 7,6 tỷ USD; kim ngạch thương mại 7 tháng đầu năm 2025 đạt 7,9 tỷ USD.

Hiện Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia.

Tính hết nửa đầu năm nay, Australia có 864 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 3,38 tỷ USD, tập trung ở các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, thông tin - truyền thông, và dịch vụ lưu trú.

Việt Nam có 93 dự án đầu tư sang Australia với tổng vốn đầu tư là hơn 551 triệu USD, đứng thứ 11/83 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam, chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, bán buôn bán lẻ, chế biến chế tạo.

Australia là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Trong vòng 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Australia đã hỗ trợ ODA Việt Nam tổng cộng hơn 3 tỷ AUD (khoảng 47 nghìn tỷ đồng).

Hai bên hợp tác tốt trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng thông qua trao đổi đoàn (Tổng Tham mưu trưởng Australia Davi Johnston thăm hồi tháng 4), ký thỏa thuận hợp tác, hợp tác phòng chống tội phạm, quản lý xuất nhập cảnh, chống di cư bất hợp pháp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đào tạo tiếng Anh...

Hai bên đã thiết lập quan hệ Đối tác Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (tháng 3/2024); Không quân Hoàng gia Australia 06 lần hỗ trợ vận chuyển bệnh viện dã chiến của ta tới Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Tàu hải quân Australia nhiều lần thăm Việt Nam.

Australia là nước duy nhất đặt đại diện thường trực tại Trung tâm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia tại TPHCM, qua đó hai bên thường xuyên trao đổi thông tin tình báo, hợp tác chống khủng bố, buôn người, tội phạm ma túy...

Hợp tác giáo dục tiếp tục đà phát triển mạnh. Với gần 37.700 sinh viên, Việt Nam trở thành nước có số lượng sinh viên nước ngoài lớn thứ 5 (sau Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal và Philippines).

Tháng 10/2021, hai nước đã ký thỏa thuận bổ sung Chương trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Australia giai đoạn 2021-2025, trị giá 50,1 triệu AUD. Tháng 3/2024, hai bên ký Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia giai đoạn 2023-2027.

Hợp tác khoa học - công nghệ tiếp tục được quan tâm cao, hai bên triển khai hiệu quả giai đoạn 2 chương trình Aus4Innovation. Bộ Khoa học và Công nghệ và Cơ quan Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia ký mới Bản ghi nhớ hợp tác về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trong 5 năm.

Số lượng khách du lịch Australia đến Việt Nam tăng đều qua các năm; số lượt khách Australia tới Việt Nam năm 2023 đạt 390.000 người, năm 2024 đạt gần 500.000 người, là một trong 10 thị trường gửi khách hàng đầu của Việt Nam. Số khách du lịch Việt Nam đến Australia vẫn tăng đều đặn qua các năm.

Chương trình lao động kỳ nghỉ (9/2019) cho phép 1.500 công dân Việt Nam/năm sang Australia du lịch kết hợp làm việc. Hai nước đã ký Bản ghi nhớ về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp ở Australia (3/2022), dự kiến sẽ đưa 1.000 lao động Việt Nam/năm sang làm việc tại Australia trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cộng đồng người Việt tại Australia có khoảng 375.000 người (đứng thứ 5 trong số các cộng đồng sắc tộc gốc nước ngoài tại Australia).