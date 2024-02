Toàn cảnh phiên tòa xét xử người mẫu Ngọc Trinh

Từ sáng sớm, người mẫu Ngọc Trinh bị áp giải đến Tòa án nhân dân TPHCM để tham gia phiên tòa xét xử cô về tội gây rối trật tự công cộng.

TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, ngụ quận 7) về tội Gây rối trật tự công cộng. Liên quan tới vụ án, bị cáo Trần Xuân Đông (36 tuổi, ngụ quận 4) bị xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Theo nội dung vụ án, Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 nhưng ngày 6/10/2023, Ngọc Trinh đã cùng Trần Xuân Đông chạy mô tô biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe…

Khoảng 7h15, xe cảnh sát chở Ngọc Trinh tới tòa án. Trước đó, bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh được tạm giam tại trại giam T30 (huyện Củ Chi).

An ninh khu vực tòa án được siết chặt nhiều vòng, bên trong công tác kiểm soát được chuẩn bị kỹ càng. Phóng viên tác nghiệp xuất trình thẻ nhà báo, giấy giới thiệu ở cửa an ninh để vào bên trong theo dõi qua màn hình tivi.

Ngọc Trinh xuất hiện trước phiên tòa với trang phục áo trắng, bị còng tay, đeo khẩu trang.

Bị cáo Ngọc Trinh trông gầy hơn so với trước khi bị bắt. Nhiều cảnh sát áp giải Ngọc Trinh vào tòa. Phiên tòa sáng nay do thẩm phán Phạm Tuấn Anh làm chủ tọa. Bị cáo Ngọc Trinh có 3 luật sư bào chữa, bị cáo Đông có 1 luật sư bào chữa.

Theo cáo buộc, Ngọc Trinh và Xuân Đông được áp dụng một số tình tiết giảm nhẹ: "Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải", theo quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bên cạnh đó, Ngọc Trinh và đồng phạm bị áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội từ 2 lần trở lên.

Quản lý của người mẫu Ngọc Trinh và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại tòa theo quyết định của HĐXX.

Các luật sư, những người liên quan cùng người thân của Ngọc Trinh có mặt tại phiên xét xử.

Trước khi vướng vào vòng lao lý, Ngọc Trinh từng là một diễn viên, người mẫu nổi tiếng thu hút nhiều sự quan tâm của truyền thông, mạng xã hội.

Bị cáo Ngọc Trinh tỏ ra khá lo lắng khi ngồi trước HĐXX.

Cha và chị gái của Ngọc Trinh cũng có mặt từ sớm tại phiên xét xử sơ thẩm của nữ người mẫu.

Trước đó, ngày 5/9/2023, ngày 6/9/2023 và ngày 6/10/2023, Trinh và Đông đã có hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, di chuyển trên nhiều tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn TP Thủ Đức.

Sau đó, Ngọc Trinh biên tập lại và đăng tải lên các trang mạng cá nhân có số lượng người theo dõi, bình luận và tương tác đặc biệt lớn gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội.

Ngày 11/10/2023, Ban an toàn giao thông phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức có văn bản đề nghị Công an TPHCM xử lý hành vi gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông của Ngọc Trinh.