Tòa chung cư ở Hà Nội cháy 2 lần trong một tháng

Khoảng 23h ngày 25/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ ở tầng 7 của bà Nguyễn T.L. (41 tuổi), chung cư NOCT, tổ 14, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hình ảnh vụ cháy đêm 25/9 (Ảnh: PC07).

Sau khi nhận tin báo, Đội PCCC&CNCH, Công an quận Nam Từ Liêm, Tây Hồ... đã điều động khoảng 8 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC tới hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 23h25 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn. Lực lượng cảnh sát PCCC đã hướng dẫn nhiều người dân từ các tầng trong căn chung cư di chuyển thoát nạn ra ngoài an toàn.

Rất đông người dân được di chuyển xuống khu vực an toàn (Ảnh: PC07).

Lực lượng chức năng cho biết vụ cháy không có thiệt hại về người.

Trước nghi vấn cho rằng vụ hỏa hoạn xảy ra do chính chủ nhà tự phóng hỏa, cảnh sát cho biết thông tin này đang được xác minh, chưa thể khẳng định. Chủ căn hộ xảy ra cháy cũng đã được cơ quan công an đưa về trụ sở công an để lấy lời kể.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: PC07).

Trước đó, ngày 21/8, tại tòa chung cư này cũng đã xảy ra vụ hỏa hoạn do sự cố tại tủ kỹ thuật điện ở tầng 7, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Cảnh sát khi đó đã giải cứu được những người mắc kẹt trong tòa nhà.