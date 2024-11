Tòa án nhận đơn khởi kiện vụ vé số trúng 2 tỷ đồng không được trả thưởng

Sáng 29/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà N.T.N. (SN 1971, trú tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cho biết, Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã liên lạc và hướng dẫn bà viết đơn gửi Tòa những thủ tục cần bổ sung. Đặc biệt là đơn yêu cầu tòa can thiệp để lấy kết quả giám định của công an đối với tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng.

"Sau khi tiếp nhận đơn khởi kiện, tòa án gọi cho tôi yêu cầu những thủ tục cần bổ sung, bằng chứng cần ra tòa phải có kết quả giám định của công an. Do đó, tôi phải làm đơn nhờ tòa can thiệp để lấy kết quả", bà N. nói.

Tòa án yêu cầu bà N. làm đơn để tòa lấy kết quả giám định tờ vé số (Ảnh: Công Bính).

Ngoài ra, Tòa án nhân dân thành phố Huế cũng thông báo sẽ tổ chức hòa giải giữa 2 bên. Nếu hòa giải không thành thì sẽ đưa ra xét xử.

Về án phí để bà N. theo đuổi vụ kiện, Tòa án nhân dân thành phố Huế cũng thông báo cho bà N. phải nộp theo quy định là 2,5% (50 triệu đồng) trong tổng số 2 tỷ đồng.

Theo bà N., đây là số tiền quá lớn nên bà cũng đang đắn đo. Tuy nhiên, bà N. cho hay sẽ vay mượn để theo đuổi vụ kiện để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Đặc biệt, bà N. cho biết, có một số đoàn luật sư nhận bào chữa miễn phí cho vụ kiện của bà. Tuy nhiên, bà N. vẫn chưa quyết định có mời luật sư bào chữa cho mình hay không.

Sáng 29/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Tôn Minh Hiền, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Huế, cho biết, đơn vị đã có biên nhận đơn của bà N.T.N. về việc yêu cầu Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế cung cấp kết quả giám định và trả thưởng tờ vé số trúng thưởng 2 tỷ đồng.

Theo ông Hiền, các thẩm phán của Tòa án nhân dân thành phố Huế đang trong quá trình xem xét, thụ lý đơn theo quy định, đồng thời yêu cầu đương sự bổ sung các giấy tờ liên quan.

"Các đơn thư khi gửi đến, tòa đều có biên nhận nhưng phải có quá trình để xem xét, thụ lý và hướng dẫn người dân bổ sung hồ sơ", ông Hiền cho hay.