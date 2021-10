Tình yêu ngọt ngào, đám cưới ấn tượng của cô gái H'Mông và chú rể tại TPHCM

Dân trí Sau 9 tháng hẹn hò, cặp đôi Thanh Ngọc - Hảng Thị Sú tổ chức lễ cưới lãng mạn tại bản vùng cao Tây Bắc. Vì dịch Covid-19, gia đình chú rể đành "dự" đám cưới online.

Bộ ảnh cưới lãng mạn ở Sin Suối Hồ (Lai Châu) của cô dâu người Tây Bắc - Hảng Thị Sú và chú rể đến từ thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Thanh Ngọc đang gây sốt cộng đồng mạng. Bộ ảnh vừa nên thơ, khác lạ vừa ấm cúng, mộc mạc và rất tự nhiên.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra ngay giữa núi rừng ở bản Sin Suối Hồ, Lai Châu. Được biết, hai nhân vật chính trong bộ ảnh là chị Hảng Thị Sú (25 tuổi, HDV du lịch tại bản Sin Suối Hồ) và anh Nguyễn Thanh Ngọc (28 tuổi, nhiếp ảnh gia đến từ thành phố Hồ Chí Minh).

Bộ ảnh cưới đặc biệt của cặp đôi khiến cộng đồng mạng yêu thích.

Toàn bộ lễ cưới do chính cặp đôi lên ý tưởng, trang trí, sắp xếp với sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè, người thân, bà con trong bản. Thậm chí, trước ngày cưới, hai vợ chồng còn dầm mưa trang trí, cắm hoa. Tuy vất vả nhưng cặp đôi vẫn rất vui. Váy cưới của cô dâu được cách tân từ trang phục truyền thống của người H'Mông và do một người bạn may giúp.

Cặp đôi tự tay lên ý tưởng, trang trí cho lễ cưới.

Trước giờ tổ chức, chú rể Thanh Ngọc tỉ mỉ trải hoa hồng.

Đám cưới diễn ra trong sự chứng kiến, chúc phúc của gia đình cô dâu, người dân trong bản và bạn bè. Do dịch Covid-19 nên gia đình nhà trai không thể trực tiếp có mặt tại đám cưới lãng mạn, hạnh phúc của Sú và Ngọc, thay vào đó là theo dõi qua videocall. "Tuy vậy, chúng mình vẫn rất vui và hạnh phúc. Khi dịch bệnh được kiểm soát, chúng mình sẽ về Sài Gòn tổ chức buổi tiệc bên gia đình, bạn bè nhà trai", Sú chia sẻ.

Hai người bạn giúp cặp đôi ghi lại hình ảnh đám cưới để gia đình nhà trai theo dõi.

Khoảnh khắc thiêng liêng được gia đình "truyền hình trực tiếp" tới Sài Gòn.

Cô dâu Hảng Thị Sú chia sẻ với báo Dân trí, hai người quen nhau qua sự giới thiệu của chị gái chú rể. Trong một chuyến lên du lịch Sin Suối Hồ, người chị này gặp gỡ và cảm mến cô gái H'Mông xinh xắn, đáng yêu nên giới thiệu với em trai. Từ đó, cô gái Lai Châu và chàng trai Sài Gòn nhắn tin tìm hiểu từ xa.

Chú rể Thanh Ngọc thừa nhận, dù chưa được gặp gỡ Sú mà chỉ xem về cô trên kênh Youtube nhưng anh đã ấn tượng bởi tài nói tiếng Anh lưu loát, sự nhanh nhẹn, hòa đồng. Cô gái giúp bà con trong bản làm du lịch cộng đồng, nhiệt tình từ tìm kiếm khách hàng, giới thiệu homestay…

"Chúng mình có nhiều điểm chung như thích chụp ảnh, thích du lịch trải nghiệm, thích giúp đỡ bà con…", cặp đôi chia sẻ.

Sau hơn một năm nhắn tin và tìm hiểu qua mạng xã hội, cặp đôi mới có duyên gặp mặt. Tháng 12/2020, Thanh Ngọc có chuyến du lịch Hà Giang và đã dành 5 ngày ghé qua Sin Suối Hồ để tham quan cũng như gặp bạn gái Hảng Thị Sú.

Lúc này, cặp đôi chính thức có tình cảm với nhau. "Ngày đầu nghe tin anh từ Hà Giang bắt xe đến Lai Châu, mình háo hức chờ đợi nguyên một ngày, không làm được việc gì luôn", Sú nhớ lại ngày đầu gặp mặt. Sau 5 ngày ngắn ngủi bên nhau, cặp đôi hiểu nhau hơn và quyết định chính thức hẹn hò.

Thế nhưng, Ngọc vẫn phải trở về Sài Gòn làm việc nên cặp đôi duy trì tình yêu từ xa. Cho tới dịp lễ 30/4 vừa rồi, anh quay trở lại Lai Châu thăm người yêu. Dịch Covid-19 ập tới khiến Ngọc "mắc kẹt" lại đây, không thể trở về Sài Gòn. Trong cái rủi có cái may, cặp đôi vô tình có nhiều thời gian bên nhau hơn. Chàng trai Sài Gòn được theo người yêu đi làm ruộng, trồng hoa, bán cà phê, nuôi thú cưng, rong ruổi khám phá Lai Châu.

Sau 1 năm quen nhau và 9 tháng hẹn hò, dưới sự ủng hộ của gia đình hai bên, cặp đôi quyết định về chung một nhà. Sú chia sẻ, trong lòng cô từng lo lắng về khoảng cách địa lý và khác biệt về dân tộc nhưng cuối cùng, Ngọc chủ động chia sẻ ý định muốn đến Lai Châu sống, lập nghiệp cùng người yêu.

Tại bản, Sú có một quán cà phê nhỏ chuyên đón khách du lịch trong nước và quốc tế. Khi lên đây, Ngọc phụ người yêu trang trí thêm cho quán, trồng rau, cây trái. Thời điểm dịch diễn biến phức tạp, không thể đón khách du lịch, cặp đôi cùng đi leo núi, làm ruộng, tự làm trang trại….

Khi bộ ảnh cưới của hai vợ chồng được cộng đồng mạng chú ý, yêu thích, cặp đôi rất hạnh phúc. Sú chia sẻ, trong thời gian tới, Sú và Ngọc sẽ tiếp tục làm hoạt động du lịch cộng đồng tại địa phương, cùng bà con Sin Suối Hồ xây dựng mô hình du lịch thân thiện, bền vững.

Hương Thảo

Ảnh: Nguyễn Xuân Lộc