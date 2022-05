"Tính sổ" tài xế, đập phá xe tải vì tranh giành đường

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ đập phá xe tải trên đường gây xôn xao dư luận.

Theo Công an TP Thuận An, trưa 24/5, Nguyễn Minh Trọng (26 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo) điều khiển xe tải lưu thông trên đường, hướng từ TP Dĩ An đi thị xã Tân Uyên.

Xe tải bị đập bể kính (Ảnh: A.X.).

Khi đến khu phố 1A (phường An Phú) thì xảy ra mâu thuẫn tranh giành đường với xe tải do Trần Thanh Tâm (32 tuổi, quê Khánh Hòa) điều khiển, chạy cùng chiều.

Lúc này, Tâm bước xuống xe dùng tay đánh Trọng rồi lên xe bỏ đi. Bực tức vì bị đánh, Trọng gọi điện thoại nhiều người thân ở gần đó ra đuổi theo "tính sổ"

Đến giao lộ chờ đèn đỏ, Trọng cầm cây sắt đến trước đầu xe tải của Tâm, yêu cầu Tâm bước xuống "nói chuyện". Tâm không mở cửa nên Trọng đập bể gương chiếu hậu.

Tâm lái xe bỏ chạy. Trọng đuổi theo đến trước cổng UBND phường An Phú thì chặn đầu xe, tiếp tục cùng những người đi chung đập phá xe tải.

Diễn biến vụ việc được camera ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội và lực lượng chức năng đã vào cuộc.

Trọng đã đến Công an phường An Phú trình diện.