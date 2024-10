Tính khả thi - Yếu tố ghi điểm ở cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông

Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2024 do báo Dân trí phối hợp cùng Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tổ chức với 2 chủ đề là: Giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông, cảnh báo giảm thiểu vi phạm quy định, luật giao thông đường bộ và Giải pháp ứng dụng công nghệ vào việc cảnh báo, giảm thiểu tai nạn giao thông trên các tuyến giao lộ.

Độc giả gửi bài thi về email sangkienatgt@dantri.com.vn hoặc trực tiếp tại Tòa soạn báo Dân trí, số 2 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Thời gian nhận bài đến hết ngày 31/10.

Năm nay, cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ, một trong những yếu tố quan trọng tạo ra bộ mặt mới cho giao thông Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, cuộc thi ghi nhận nhiều ý tưởng công nghệ sáng tạo, độc đáo.

Dưới đây là một số kinh nghiệm dự thi từ tác giả thắng giải năm 2023.

Giải pháp nên xuất phát từ bài toán thực tế

Từng gặp tai nạn do va chạm với xe đi ngược chiều, anh Phạm Minh Hiếu, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh, mang đến cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2023 sáng kiến "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều tiết giao thông và phát hiện đi ngược chiều". Ý tưởng của anh đạt giải nhì chung cuộc ở hạng mục "Sáng kiến công nghệ về an toàn giao thông".

Chia sẻ kinh nghiệm đạt giải cao, anh Minh Hiếu cho rằng, mọi ý tưởng đều cần xuất phát từ bất cập trong thực tiễn, được triển khai và đầu tư bằng tâm huyết sẽ đem lại kết quả tốt.

Tác giả Phạm Minh Hiếu tại lễ trao giải Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2023.

Đánh giá tầm quan trọng của việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực an toàn giao thông, anh Minh Hiếu cho rằng đây là xu thế tất yếu.

"AI sẽ là công cụ hỗ trợ cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng cho phát triển và áp dụng công nghệ. Hiện tại, giải pháp khoa học chủ yếu là ý tưởng, sáng kiến. Để những giải pháp được triển khai, đi vào thực tiễn cần cả một quá trình dài", tác giả chia sẻ.

Nhận định sự cấp thiết trong an toàn giao thông, anh Minh Hiếu đánh giá sạt lở đất là vấn đề lớn, gây tổn thất cho người dân, ảnh hưởng hệ thống giao thông đường bộ.

"Dự báo sạt lở hiện chủ yếu dựa vào sự quan sát từ con người, chưa có thông số cụ thể để đưa ra cảnh báo sớm. Nếu có sự phối hợp giữa nhà khoa học, đơn vị khí tượng, thủy văn, địa chất thì việc xây dựng nền tảng dự báo sạt lở là khả thi. Đây cũng là đề tài mà thí sinh dự thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm nay có thể cân nhắc đưa ra giải pháp cấp thiết, mang tính ứng dụng cao", anh Minh Hiếu gợi ý.

Xem xét tính khả thi khi đưa ra sáng kiến

Đồng giải nhì với anh Phạm Minh Hiếu năm 2023 là tác giả Lê Thị Tú (giáo viên Trường THCS Hòa Bình, Khu Long Đức 1, Biên Hòa, Đồng Nai).

Không hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, nhưng với góc độ nhà giáo, chứng kiến bất cập trong giao thông học đường, chị Tú nêu ý tưởng "Nâng cao kiến thức an toàn giao thông cho học sinh thông qua các trò chơi E - learning" đến cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2023.

Theo tác giả, vẫn còn tình trạng học sinh đi xe máy đến trường khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện, vượt đèn đỏ, phóng nhanh, vượt ẩu, đi dàn hàng ngang trên đường gây mất an toàn, tụ tập đi hàng hai, hàng ba, lạng lách đánh võng trên đường.

"Tuyên truyền về luật an toàn giao thông đến học sinh là điều quan trọng nhất. Áp dụng công nghệ nâng cao ý thức tham gia giao thông trong nhà trường sẽ mang lại những hiệu quả nhất định. Cụ thể, thông qua trò chơi E-learning mới lạ, dễ trải nghiệm, các em vừa chơi vừa nâng cao kiến thức an toàn giao thông mọi lúc mọi nơi, từ đó cải thiện ý thức tham gia giao thông", nữ tác giả cho hay.

Các tác giả đạt giải nhì tại cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2023.

Chị Tú đánh giá, để đạt kết quả tốt trong cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam, các ý tưởng gửi về chương trình nên xuất phát từ vấn đề gần gũi nhất trong đời sống, cần có tính khả thi khi triển khai thực tế.