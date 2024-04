Tỉnh Bình Dương triển khai Nghị quyết để "ý Đảng hợp lòng dân"

Sáng qua (22/3), Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh đến 11 điểm cầu cấp huyện và 93 điểm cầu cấp xã trong toàn tỉnh với hơn 13.500 cán bộ, đảng viên tham gia. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II triển khai chuyên đề năm 2024.

Triển khai chuyên đề năm 2024, PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng khẳng định: Nghị quyết của Đảng là sự kết tinh tư duy lý luận, được phát triển từ thực tiễn, là ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Để nghị quyết của Đảng là sự thống nhất "ý Đảng hợp với lòng dân", từng bước thấm sâu vào cuộc sống, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện là việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực; là bài học sâu sắc cho các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết của Đảng đã đề ra, thiết thực thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Triển khai nội dung: "Tỉnh Bình Dương vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để "ý Đảng hợp lòng dân", Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cho biết Đảng bộ tỉnh luôn nhất quán chủ trương phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội. Mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh đặt ra là luôn lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường các chính sách mang tính nhân văn, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân…

"Ý Đảng, lòng dân" thể hiện trong các nghị quyết, chủ trương của tỉnh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra mục tiêu tổng quát. Theo đó, Bình Dương đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện các đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước...