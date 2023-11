Tìm thấy thi thể cô gái phụ bán quán nước giải khát

Sáng 10/11, Công an huyện Bến Lức phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi được tìm thấy trên sông Vàm Cỏ Đông đoạn đi qua xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức.

Hình ảnh L. được đưa lên mạng để tìm kiếm (Ảnh: Cộng đồng Bến Lức).

Khoảng 18h ngày 9/11, người dân phát hiện một thi thể nổi trên mặt sông Vàm Cỏ Đông đoạn qua khu vực ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức. Nạn nhân là T.T.K.L. (17 tuổi, quê Đồng Tháp), đi phụ bán quán nước giải khát.

Theo người thân, 2 ngày qua, L. mất tích, gia đình nhiều lần liên lạc nhưng không tìm thấy. Họ đến phòng trọ kiểm tra thấy xe, các loại giấy tờ, quần áo, tiền vẫn còn nguyên vẹn không có sự xáo trộn.

Thấy có dấu hiệu bất thường khi vắng mặt tại nơi làm, chủ quán đã đăng thông tin lên mạng xã hội thông báo tìm cô gái.

Trước khi xảy ra vụ việc, tài khoản Facebook cá nhân của T.T.K.L. gần đây thường thể hiện tâm trạng buồn và có dòng trạng thái "Gửi con lên chùa nha".

Hoàn cảnh của L. rất khó khăn, một mình tự mưu sinh kiếm sống cách đây hơn 1 năm tại thị trấn Bến Lức.

Công an đang xác minh cái chết của cô gái.