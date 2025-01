Tìm thân nhân thi thể trôi dạt ở đảo Cù Lao Chàm

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, lúc 8h ngày 20/1, ông Ngô Văn Nhơn (trú tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành thuộc tỉnh này) đi hái mứt bất ngờ phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy trôi dạt tại Hòn Lá thuộc Cù Lao Chàm, xã Tân An, thành phố Hội An nên trình báo cơ quan chức năng.

Hình ảnh áo quần của nạn nhân (Ảnh công an cung cấp).

Qua công tác khám nghiệm, lực lượng công an ghi nhận một số đặc điểm nhận dạng như sau: Tử thi nam giới; cao khoảng 160cm; bên trên mặc áo thun cổ bẻ màu trắng, trong mặc áo thun cổ chui dài tay màu kem; bên dưới mặc quần dài vải thun màu xanh, trong mặc quần dài, vải thun kem.

Công an tỉnh Quảng Nam thông báo, nếu ai có thông tin, liên hệ Công an thành phố Hội An để làm việc.