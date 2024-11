Tìm thân nhân người đàn ông bị xe tải cán tử vong ở Bình Dương

Tối 30/11, Công an TP Dĩ An đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đạp làm một người đàn ông tử vong, đồng thời phát thông báo tìm người nhà của nạn nhân.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, xe tải biển số 61E-036.78 do một nam tài xế lái trên đường ĐT743A, hướng từ cầu vượt Tân Vạn đi quốc lộ 1K.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khi xe tải đến điểm quay đầu gần bến xe buýt 150 (phường Bình Thắng, TP Dĩ An) xảy ra va chạm với xe đạp do một người đàn ông ngoài 60 tuổi điều khiển trong làn ô tô.

Tai nạn làm người đàn ông bị thương nặng được tài xế đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong, chiếc xe đạp bị cán cong vẹo.

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên vẫn chưa xác định được danh tính.

Công an TP Dĩ An thông báo ai là người nhà của nạn nhân này, liên hệ Công an TP Dĩ An gặp Điều tra viên Nguyễn Anh Đức để làm việc.