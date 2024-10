Tìm người thân của thi thể mang hình xăm "Tân cô đơn"

Trưa 10/10, lãnh đạo xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết địa phương đang đăng tin tìm thân nhân của thi thể nam giới, tử vong do bệnh lý, được phát hiện tại địa bàn xã.

"Đến chiều hôm nay nếu không tìm ra thân nhân của thi thể thì địa phương sẽ chôn cất người này theo quy định", vị lãnh đạo xã nói.

Hình xăm trên tay thi thể (Ảnh: Phú Khánh).

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân thôn Phú Phong (xã An Chấn), phát hiện một thi thể nam giới khoảng 50 tuổi ở ven đường nên báo cho lực lượng chức năng. Trên tay của thi thể có hình xăm "Tân cô đơn, ơn đền báo trả".

Công an địa phương sau đó cử lực lượng bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả giải phẫu tử thi của cơ quan pháp y xác định, người đàn ông trên tử vong do bệnh lý nên bàn giao cho địa phương tìm người thân, chôn cất.

Theo lãnh đạo xã An Chấn, người đàn ông trong vụ việc thường đi lang thang ở địa phương nhưng không rõ tên tuổi, nhà cửa ở đâu.