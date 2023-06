Tìm kiếm cô gái bỏ lại xe máy trên cầu, gieo mình xuống sông Lam

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Nghệ An, đến 21h ngày 31/5, lực lượng cứu hộ và gia đình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm chị N.T.C.T. (26 tuổi, trú tại phường Lê Mao, thành phố Vinh, Nghệ An).

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tìm kiếm chị T. (Ảnh: C. Minh).

Vào khoảng 14h cùng ngày, người dân thấy chị T. điều khiển xe máy điện không có biển kiểm soát lưu thông trên cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh). Chị T. dừng xe rồi bất ngờ lao xuống sông Lam.

Sự việc diễn ra quá nhanh nên người dân không kịp can ngăn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông huy động 8 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng có mặt tại hiện trường.

Trời tối cộng với nước sông chảy mạnh gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân.

Công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.