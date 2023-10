Tìm được xe container liên quan vụ tai nạn làm cô gái 25 tuổi tử vong

Thông tin trên được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sông Cầu xác nhận vào ngày 13/10.

Theo đó, công an xác định phương tiện liên quan đến vụ tai nạn này là xe container mang biển số 63H-025.90 kéo theo rơmooc 51R-34092 do ông Trần Minh N. (41 tuổi, trú tỉnh Tiền Giang) điều khiển.

Phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn chết người ở Phú Yên (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng phát hiện tài xế và phương tiện tại huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 200km.

Công an thị xã Sông Cầu đang đưa phương tiện cùng tài xế N. từ Đắk Lắk về Phú Yên để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Như Dân trí đã thông tin, rạng sáng 12/10, một đôi nam nữ trẻ ở Bình Định lái xe máy theo hướng từ miền Nam ra miền Bắc, khi đến vị trí trên, va chạm với một xe container lưu hành cùng chiều.

Hậu quả, cô gái 25 tuổi ngã xuống đường tử vong tại chỗ, còn người thanh niên bị thương nhẹ. Sau vụ tai nạn, xe container rời khỏi hiện trường.

Được biết, 2 nạn nhân đang đi từ TPHCM về Bình Định để lo việc gia đình, khi cách nhà khoảng 40km thì gặp nạn.

Công an thị xã Sông Cầu nhận định, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do xe máy điều khiển vượt bên phải container không đảm bảo an toàn (vượt nơi đường cong, vượt trên cầu).

Xe máy còn thắng, dẫn đến trượt bánh té ngã, va vào hộ lan thành cầu làm văng cô gái xuống đường, đúng lúc này lốp xe sau bên phải của xe container cán qua khiến nạn nhân tử vong.