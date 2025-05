Đúng 8h50 ngày 25/5, đoàn xe chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đến sân bay Nội Bài để tiễn đưa ông về an táng tại quê nhà, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Những chiếc xe đầu tiên trong đoàn lễ tang chầm chậm tiến vào khu vực đường bay sân bay Nội Bài.

Đội phục vụ sân bay, từ bộ phận tiếp nhiên liệu, bộ phận mặt đất, kỹ thuật đến công tác an ninh của quân đội, công an,... đều làm việc với tinh thần cao nhất để đảm bảo an toàn cho chuyến bay đặc biệt đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng.

Linh xa chở theo linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tiến qua cổng VIP sân bay Nội Bài. Trước khi vào đến sân bay, linh xa chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đi qua nhiều phố phường của Hà Nội, vượt qua cầu Nhật Tân.

Lễ tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về quê nhà Quảng Ngãi được tổ chức trang nghiêm tại sân bay Nội Bài.

9h15, linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được đưa lên máy bay.

Vào lúc 15h ngày 25/5, Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sẽ được diễn ra tại nghĩa trang quê nhà, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Người thân ngậm ngùi theo dõi giây phút linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được đưa lên máy bay.

Bà Nguyễn Thị Vĩnh, Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nghẹn ngào theo dõi linh cữu chồng được đưa lên máy bay.

Gia quyến thực hiện một số thủ tục trước khi lên máy bay.

Đội danh dự đứng trang nghiêm trong lễ tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về quê nhà Quảng Ngãi.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến.

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức Lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương với nghi thức Lễ Quốc tang.