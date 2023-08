Tiếc thương nữ sinh viên trường Y trong vụ 4 mẹ con tử vong ở Khánh Hòa

Ngày 27/8, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, lãnh đạo Phòng Chính trị - Công tác sinh viên (CT-CTSV), Trường Đại học Y Dược Huế cho biết đã cử người đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình em H.N.K.N. (21 tuổi, sinh viên năm 3 trường Đại học Y Dược Huế).

Theo thông tin từ phòng CT-CTSV, N. là sinh viên năm 3 ngành Y Khoa, điểm đầu vào khối B 27,9 điểm.

"N. đã hoàn thành năm học thứ 2 và nghỉ hè từ cuối tháng 7. Dự kiến, ngày 11/9 này em ấy bắt tay vào học năm thứ 3. Em ấy chọn ngành Y Khoa, sau này sẽ trở thành bác sĩ đa khoa, một trong những ngành có điểm chuẩn đầu vào cao nhất của trường Y Dược Huế", lãnh đạo phòng CT-CTSV thông tin.

Về học lực tại trường, 4 học kỳ trong 2 năm học thì N. có 3 học kỳ học lực giỏi, một học kỳ học lực khá.

"Nghe tin N. mất, thầy cô rất đau lòng trước mất mát to lớn này. Ban giám hiệu đã cử người đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình em", lãnh đạo phòng CT-CTSV chia sẻ.

Còn Kiệt (bạn cùng lớp N. ở TP Nha Trang), cho biết ở lớp, N. không chỉ xinh đẹp, còn học rất giỏi và hòa đồng với mọi người nên ai cũng quý mến.

Theo Kiệt, ở lớp, chỉ thấy N. chăm chú việc học tập, ít khi chia sẻ về chuyện gia đình với bạn bè. "Bạn ấy rất yêu động vật, nên thời gian rảnh rỗi bạn ấy thường chăm sóc chó, mèo", Kiệt nói.

"Nghe tin N. mất, đến giờ em vẫn không tin đó là sự thật. Bạn ấy còn quá trẻ và giỏi giang, tương lai tươi sáng phía trước nên bạn bè, thầy cô vô cùng tiếc thương. Hôm em vào viếng N., nhìn hình ảnh 3 chị em mà không kiềm được nước mắt", Kiệt kể.

Như Dân trí đã thông tin, trưa 23/8, người dân phát hiện 5 thành viên trong nhà N. đều bất tỉnh. Qua kiểm tra xác định N., mẹ và 2 em gái tử vong, còn bố N. là ông Hồ Xuân Hải nằm thoi thóp nên được đi cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, công an xác định 4 mẹ con N. tử vong do ngộ độc khí CO.

Hiện trường vụ án (Ảnh: Phú Khánh).

Sau khi ông Hải được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe dần ổn định, công an đã đưa ông Hải đi lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, ông Hải khai nhận, gia đình ông đầu tư trang trại nuôi heo nhưng thất bại dẫn đến lâm vào cảnh nợ nần. Nghĩ quẩn, ông Hải quyết định ra tay đầu độc vợ, con và tự sát bằng khí CO.

Để thực hiện hành vi của mình, ông Hải lên mạng tìm mua bình khí CO và học cách sử dụng.

Đêm 22 rạng sáng ngày 23/8, sau khi vợ và các con ngủ say, ông Hồ Xuân Hải đã đầu độc vợ con bằng cách xả khí CO vào phòng ngủ. Người đàn ông này sau đó cũng vào phòng ngủ hít khí độc với mục đích tự tử nhưng không chết.

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Xuân Hải để điều tra về tội Giết người.