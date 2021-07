Thượng úy lái xe công an phường kịp thời chở sản phụ mang song thai đi sinh

Dân trí Sản phụ ở nhà một mình bất ngờ chuyện dạ, gọi đến Công an phường Mỹ Thạnh (TP Long Xuyên) cầu cứu và được một thượng úy dùng xe chuyên dụng đưa đến bệnh viện kịp thời.

Chiều ngày 19/7, lãnh đạo Công an phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, An Giang cho biết, trực ban của đơn vị vừa kịp thời xử lý thông tin và đưa sản phụ đến bệnh viện hạ sinh 2 bé gái an toàn.

Vào khoảng 5h30 ngày 19/7, trong lúc trực ban đơn vị, Thượng úy Lê Minh Soàn, Cảnh sát khu vực Công an phường Mỹ Thạnh (TP Long Xuyên, An Giang) nhận được điện thoại của chị Nguyễn Thị Trang (SN 1992, ở phường Mỹ Thạnh) báo chị đang mang song thai 24 tuần tuổi, hiện ở nhà một mình nhưng đau bụng dữ dội, có dấu hiệu sinh.

Thượng úy Lê Minh Soàn (Ảnh: Tiến Tầm).

Trong tình thế cấp bách và toàn tỉnh An Giang đang thực hiện cách ly xã hội, Thượng úy Soàn đã dùng xe chuyên dụng của công an phường đưa chị Trang đến bệnh viện (Ảnh: Tiến Tầm).

Nhanh chóng xác định được nơi ở của chị Trang, Thượng úy Soàn chuyển thông tin đến cán bộ y tế của phường.

Sau đó, Thượng úy Soàn lái xe ô tô chuyên dụng của công an phường đến nhà chị Trang, phối hợp cán bộ y tế khẩn trương đưa sản phụ đến Bệnh viện Sản Nhi An Giang.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, chị Trang đã hạ sinh 2 bé gái an toàn.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Thượng úy Soàn, 2 bé gái con chị Trang đã chào an toàn (Ảnh: Tiến Tầm).

Theo Thượng úy Soàn, khi nhận tin báo của chị Trang, nghĩ đến tính mạng người mẹ và 2 đứa bé trong bụng, anh báo ngay với lãnh đạo xin ý kiến dùng xe chuyên dụng đưa sản phụ đi sinh vì nếu để người dân tự đi, rất có thể sẽ không kịp vì phải qua nhiều chốt chống dịch.

Được lãnh đạo đồng ý, Thương úy Soàn cấp tốc lái xe chuyên dụng của công an phường đến nhà chị Trang, cùng cán bộ y tế đưa ngay sản phụ đến bệnh viện.

Hay tin mẹ con chị Trang "mẹ tròn con vuông", Thượng úy Soàn và cán bộ y tế rất vui mừng.

Nguyễn Hành