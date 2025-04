Những ước mơ dang dở của Liệt sỹ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Con ngõ nhỏ dẫn vào ngôi nhà đơn sơ tại thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, Hưng Yên trở nên chật hơn vì hàng trăm vòng hoa trắng được xếp ngay ngắn với dòng chữ "Vô cùng thương tiếc đồng chí Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải".

Đứng trước linh cữu của Liệt sỹ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, 29 tuổi, người vừa anh dũng hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm ma túy ở Quảng Ninh, khó ai có thể cầm lòng bởi những tiếng nấc nghẹn, khóc thương của gia quyến.

Gia đình, thôn xóm tiếc thương trước sự ra đi của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải (Ảnh: Đ.X.).

Trong căn nhà nhỏ, ông Nguyễn Đăng Khương đứng lặng trước linh cữu con trai. Mắt ông vẫn hoe đỏ, giọng nghẹn lại khi ông kể về đứa con ngoan hiền, lễ phép, là niềm tự hào của cả dòng họ.

"Khải công tác trong ngành công an được 6 năm, vừa chuyển từ Công an TP Đông Triều lên Công an tỉnh Quảng Ninh chưa được bao lâu... thì hy sinh. Cháu nó ngoan lắm, mà giờ...", ông Khương không nói tiếp được, đôi tay run run ôm chặt chiếc áo cùng di ảnh của con.

Ông nhớ lại chuyến thăm nhà hơn một tuần trước hóa ra lại là lần thăm nhà cuối cùng của con trai. Hôm ấy, thấy con cứ nóng ruột vì công việc, ông Khương chỉ biết động viên: "Con bận thì cứ đi, công việc nhà nước, đâu như việc nhà mà muốn là bỏ được". Nào ngờ, đó là lần cuối cùng hai cha con gặp mặt.

Ông Nguyễn Đăng Khương đau đớn khi nhắc đến sự ra đi của con trai (Ảnh: Đ.X.).

Khải từng được gia đình động viên mua ô tô để đỡ vất vả mỗi lần về thăm nhà. Nhưng anh vẫn thường đi xe máy hơn 100km từ Quảng Ninh về Hưng Yên, chỉ khi có việc thật quan trọng mới trở về. Đêm 17/4, khi điện thoại đổ chuông báo tin dữ, khiến ông Khương ngã quỵ.

"Tôi chỉ biết ôm linh cữu con mà khóc. Không biết phải làm sao...", giọng ông nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Đăng Khán, người bác ruột ở cạnh nhà Thiếu tá Khải, vẫn chưa thể tin người cháu trai luôn lễ phép, sống có lý tưởng lại ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

"Khải sinh ra trong gia đình thuần nông, từ nhỏ đã chăm ngoan, chịu khó. Học giỏi, lại sống tình cảm. Ngoài giờ học còn phụ cha mẹ cấy lúa, nhổ mạ ngoài đồng", ông kể.

Ông Nguyễn Đăng Khán, bác của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải (Ảnh: Đ.X.).

Thời phổ thông, Khải là học sinh tiêu biểu của trường. Thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân với số điểm cao, trở thành niềm tự hào của gia đình và cả xóm làng. Không dừng lại ở đó, chàng trai trẻ từng tâm sự với bác ruột về ước mơ học lên thạc sĩ, về một đám cưới dự định tổ chức vào cuối năm với người bạn gái đã gắn bó suốt nhiều năm.

"Mấy hôm trước cháu còn về, nói "cháu đi đợt này có gì cuối năm bác hộ cháu với". Ai ngờ đâu đó là lần cuối cùng nó về quê...", ông Khán nấc nghẹn.

Khi hay tin Khải hy sinh, ông Khán cùng vợ chồng người em trai tức tốc lên đường ra Quảng Ninh trong đêm, mang thi thể người cháu yêu quý trở về với đất mẹ.

Ngay trong đêm, chính quyền thị trấn Trần Cao đã huy động nhân lực, dọn dẹp tuyến đường vào nhà Thiếu tá Khải để người dân có thể đến tiễn đưa. Một bãi đất trống rộng 1.000m2 được san gọn để đón người dân đến phúng viếng. Công an được cử đến chốt trực, hướng dẫn các đoàn thể. Đoàn thanh niên có mặt xuyên đêm để hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ.

Ông Trần Đức Quyết, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trần Cao, chia sẻ: "Khải là cán bộ trẻ năng động, sáng tạo, sống có trách nhiệm. Khi nghe tin em hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, ai cũng bàng hoàng, xót xa".

Đồng đội vào viếng Thiếu tá Khải (Ảnh: Đ.X.).

Sự ra đi của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải không chỉ là mất mát to lớn của gia đình, mà còn là nỗi tiếc thương của cả cộng đồng. Anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, mang theo những dự định còn dang dở, tấm bằng thạc sĩ chưa kịp học, một đám cưới chưa kịp diễn ra, và chặng đường phục vụ Tổ quốc còn dài phía trước.

Người dân quê nhà gọi anh là "người anh hùng thầm lặng", còn với cha mẹ, anh mãi mãi là người con hiếu thảo chưa kịp báo hiếu trọn vẹn.