Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao điều hành Bộ Công an

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc giao điều hành hoạt động của Bộ Công an.

Theo đó, Thủ tướng giao Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Công an theo quy định.

Quyết định này căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ; căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị, Ban cán sự đảng Chính phủ và xét đề nghị của Bộ Nội vụ.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ (Ảnh: Tiến Tuấn).

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao điều hành hoạt động của Bộ Công an sau khi Đại tướng Tô Lâm thôi giữ chức Bộ trưởng và được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962, quê ở Ninh Bình. Ông là Phó giáo sư, Tiến sĩ ngành Khoa học An ninh.

Ông Tỏ tốt nghiệp Đại học Cảnh sát (chuyên ngành điều tra tội phạm). Năm 2013, ông tốt nghiệp Tiến Sĩ Luật học, Tội phạm học, Điều tra tội phạm tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Hai năm sau, ông được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước Việt Nam công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Khoa học an ninh và được Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.

Thời điểm giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an năm 2013, ông Trần Quốc Tỏ mang hàm Thiếu tướng.

Năm 2014, ông được điều động giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên, sau đó được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Cuối tháng 5/2020, ông Tỏ được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 và giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ đó đến nay.

Cùng năm này, ông được thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng, sau đó tiếp tục được thăng hàm Thượng tướng vào đầu năm 2022.