Thực hư thông tin công trình tại khu tưởng niệm bị nghiêng đổ

Ngày 25/2, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết, hình ảnh kỳ đài tại Khu tưởng niệm liệt sỹ Tú Thủy, xã Tú An, thị xã An Khê bị đổ là do đơn vị thi công đang sửa chữa.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh công trình kỳ đài tại Khu tưởng niệm liệt sỹ Tú Thủy bị đổ. Clip nhanh chóng được chia sẻ tràn lan khắp mạng xã hội.

Hình ảnh được cho là kỳ đài bị nghiêng, đổ (Ảnh: Cắt từ clip trên mạng xã hội).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Quang Bửu, Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Khê, cho biết, hình ảnh trên mạng xã hội đăng tải không rõ ràng khiến bạn đọc hiểu sai về chất lượng công trình.

Theo ông Bửu, công trình trên thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu tưởng niệm liệt sỹ Tú Thủy.

Cuối tháng 12/2024, liên danh Công ty CP xây dựng Việt Châu - Công ty TNHH MTV Thành Anh Gia Lai trúng thầu thi công với giá hơn 12 tỷ đồng. Đến nay, công trình đang hoàn thiện và chưa nghiệm thu bàn giao.

"Cuối năm 2024, ban quản lý đi kiểm tra và nhận thấy cột kỳ đài bị nghiêng nên yêu cầu đơn vị thi công khắc phục lại. Sau đó, đơn vị thi công đã kéo đổ kỳ đài để xây dựng lại. Khi kéo đổ thì có người đứng từ xa quay lại rồi đăng lên mạng xã hội", ông Bửu giải thích.