Thực hiện giãn cách quyết liệt hơn, kịp thời cứu chữa bệnh nhân Covid-19

Dân trí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TP Thuận An tiếp tục thực hiện giãn cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn, cố gắng điều trị, cứu chữa kịp thời bệnh nhân Covid-19, hạn chế tối thiểu nguy cơ tử vong.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Thuận An (Ảnh: BTG Bình Dương).

Sáng 30/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác các bộ ngành Trung ương thăm, làm việc và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác, bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Thuận An cho biết, từ đợt dịch thứ tư đến ngày 29/7, toàn thành phố đã ghi nhận 3.824 mắc Covid-19, hơn 6.700 trường hợp nghi mắc.

Qua truy vết xác định có 17.180 F1 và 19.630 F2 được chỉ định cách ly tập trung và cách ly y tế tại nhà.

TP Thuận An đã tổ chức khoanh vùng, cách ly y tế 267 khu vực, tổ chức lấy 33.342 mẫu xét nghiệm Realtime-PCR đơn, 8.661 mẫu xét nghiệm Realtime-PCR gộp và test nhanh kháng nguyên cho khoảng 415.847 lượt người.

Tổ chức 4 đợt tiêm phòng vắc xin cho lực lượng tuyến đầu, người dân và công nhân lao động đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Tổng số người được tiêm mũi một là 12.408, mũi hai là 154 người.

TP Thuận An tổ chức mẫu xét nghiệm cho người dân.

Thời gian qua TP Thuận An đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, khẩn trương và nghiêm túc các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, lập 131 chốt kiểm soát liên vùng và nội khu, 19 tổ tuần tra, kiểm tra liên ngành kịp thời nhắc nhở, xử lý vi phạm. Đã xử lý 1.206 trường hợp không chấp hành phòng, chống dịch với số tiền gần 5 tỷ đồng.

Để đảm bảo sản xuất an toàn, thời gian qua Thuận An đã phối hợp các sở ngành chức năng vận động doanh nghiệp thực hiện phương án sản xuất "3 tại chỗ". Hiện có 706 doanh nghiệp (với tổng số lao động hơn 167.000 người) tham gia thực hiện phương án này.

Tình hình cung ứng và bình ổn hàng hóa trên địa bàn thành phố tương đối ổn định với 2 siêu thị, 54 cửa hàng và 6 chợ truyền thống đang hoạt động bình thường, địa phương còn phối hợp Sở Công Thương và các doanh nghiệp tổ chức thêm 7 điểm bán hàng bình ổn, một siêu thị 0 đồng và 18 xe bán hàng lưu động.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những biện pháp phòng, chống dịch của TP Thuận An. Chủ tịch nước cho rằng thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thuận An đã chung sức, chung lòng, quyết tâm cao thực hiện các nội dung chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Bình Dương trong công tác phòng, chống dịch. Thực hiện tốt an sinh xã hội, đảm bảo lương thực thực phẩm, đảm bảo cuộc sống tối thiểu cần thiết cho người dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Bình Dương (Ảnh: Xuân Mai).

Chủ tịch nước đề nghị TP Thuận An tiếp tục thực hiện giãn cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn theo nguyên tắc "người với người, gia đình với gia đình, khu phố với khu phố, doanh nghiệp với doanh nghiệp", chú ý khoanh vùng dập dịch, xét nghiệm, cách ly. Tiếp tục phân tầng, điều trị tích cực các bệnh nhân Covid-19 để hạn chế nguy cơ diễn biến nặng và cố gắng điều trị, cứu chữa kịp thời cho người dân.

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hỗ trợ TP Thuận An 3 tỷ đồng để trang bị thêm thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch.

Sớm vận hành khu điều trị dã chiến 5.000 giường

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đi khảo sát Bệnh viện dã chiến số 2 Bình Dương (Ảnh: Xuân Mai).

Trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đi khảo sát Bệnh viện dã chiến số 2 Bình Dương đang được thiết lập trên một phần nhà xưởng logistic trong khu công nghiệp Thới Hòa (thị xã Bến Cát).

Tổng khuôn viên bệnh viện dã chiến này có diện tích 65.000 m2, gồm hơn 5.000 giường bệnh, các khu chức năng phụ trợ. Trong đó, bố trí 600 giường có gắn trợ thở oxy cố định bằng hệ thống oxy trung tâm, qua đó sẽ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng từ nhẹ đến trung bình.

Chủ tịch nước đánh giá cao sự năng động của Bình Dương trong công tác vận hành Bệnh viện dã chiến.

Bệnh viện dã chiến số 2 Bình Dương có diện tích 65.000 m2, gồm hơn 5.000 giường bệnh, các khu chức năng phụ trợ (Ảnh: Xuân Mai).

Chủ tịch nước đánh giá cao sự năng động của Bình Dương trong công tác vận hành Bệnh viện dã chiến (trưng dụng nhà xưởng quy mô lớn, thông thoáng, thuận lợi di chuyển), mô hình bệnh viện dã chiến 3 tầng của Bình Dương được trang bị đầy đủ oxy, hệ thống quản trị số hóa khoa học có thể điều trị bệnh nhân có triệu chứng nhẹ đến triệu chứng nặng.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Bình Dương đẩy nhanh công tác thi công, sớm đưa vào vận hành Bệnh viện dã chiến số 2 đúng tiến độ, kịp thời chữa trị cho nhân dân.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính từ 17h ngày 29/7 đến 6h ngày 30/7, Bình Dương ghi nhận 1.284 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bệnh từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 11.968 ca. Có 828 trường hợp được điều trị lành bệnh xuất viện.

Trung Kiên