Thừa Thiên Huế tạm dừng cấp căn cước công dân ở vùng có F1

Dân trí Trước tình hình diễn biến Covid-19 đang có chiều hướng phức tạp, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã có các chỉ đạo "nóng": tạm dừng cấp căn cước công dân nơi có F1 của các ca mắc Covid-19 trên địa bàn.

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh - đề nghị phải đảm bảo an toàn tuyệt đối ở các khu cách ly tập trung, cơ sở y tế. Các trường cao đẳng, đại học không tiếp nhận học sinh trở lại địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Tỉnh cũng bổ sung một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 như tạm dừng hoạt động kinh doanh một số dịch vụ: xông hơi, cơ sở thẩm mỹ/spa từ lúc 0h ngày 9/5 cho đến khi có thông báo mới.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (áo sơ mi trắng) làm việc tại trung tâm y tế huyện Phú Vang.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, mục tiêu cao nhất lúc này là phải tập trung phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ sức khỏe cho người dân, cộng đồng, các hoạt động không cần thiết phải tạm thời dừng hoạt động để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

"Hiện nay, Thừa Thiên Huế là địa phương đã có dịch, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng vẫn tiềm ẩn rất cao, mầm mống dịch bệnh có ở nhiều địa phương trong tỉnh, lúc này mọi người dân phải nêu cao tinh thần phòng chống dịch cho bản thân và cộng đồng; lãnh đạo các đơn vị, địa phương phải hành động quyết liệt, liên tục, làm hết sức mình, bám sát diễn biến dịch bệnh để có những chỉ đạo phù hợp, hiệu quả; các lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân đội, một số lực lượng khác… phải thể hiện vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác phòng, chống dịch" - ông Thọ nhấn mạnh.

Tính đến chiều nay 9/5, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có 3 trường hợp mắc Covid-19 và nghi mắc Covid-19 đã được đi cách ly; và hàng trăm F1, F2. Cả 3 bệnh nhân đều là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA ở Đà Nẵng. Khi trở về địa phương, 2 trong số 3 ca bệnh đã đi làm căn cước công dân tại trụ sở UBND xã, tiếp xúc nhiều người đang cùng làm căn cước công dân.

Đại Dương