Thừa Thiên Huế có Giám đốc Công an tỉnh mới

Thừa Thiên Huế:

Ngày 8/11 tại TP Huế, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, UV TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động; Thiếu tướng Lê Công Hoàng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương…

Tại buổi lễ, Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Cùng với đó, Bộ Công an đã bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn (trái) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thay cho Đại tá Lê Quốc Hùng (phải) (ảnh: P.A)

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, trong quá trình công tác Đại tá Lê Quốc Hùng đã giữ vững phẩm chất cách mạng của người chiến sĩ công an nhân dân; nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, góp phần quan trọng vào công cuộc giữ vững ổn định an ninh trật tự...

Được biết Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, và trải qua vị trí cảnh sát khu vực, tiếp tục phấn đấu được bổ nhiệm giữ nhiều chức vụ lãnh đạo, là thư ký lãnh đạo Bộ Công an.

