Thủ tướng tặng Bằng khen 5 tập thể, cá nhân có thành tích phòng, chống dịch

Dân trí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quyết định tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân thuộc Công an tỉnh Hải Dương, Bộ Công an, đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tập thể được tặng Bằng khen là Công an thành phố Chí Linh và Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Hải Dương.

Các cá nhân được tặng Bằng khen là Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương, Bộ Công an; Đại úy Phạm Thị Hòa, Cán bộ Khoa Chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an và Thượng úy Lê Thị Hòa, Cán bộ Khoa Chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an.

Thủ tướng Chính phủ đã có Tờ trình đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Công an tỉnh Hải Dương đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Quang Phong