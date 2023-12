Thủ tướng: Quản lý chặt con em, không giao xe khi chưa đủ tuổi

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

Thời gian qua, dù được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh vẫn diễn ra phức tạp.

Tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay đã có gần 900 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh (độ tuổi từ 6-18 tuổi), làm chết 490 người, bị thương 827 người.

Tình trạng trên do chính quyền một số địa phương chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm; công tác tuyên truyền pháp luật trong lứa tuổi học sinh chưa được quan tâm, vẫn còn nhiều nội dung thiếu chuẩn mực, nhất là đua xe, lạng lách, đánh võng… tác động lớn đến lứa tuổi học sinh...

Hành vi vi phạm quy định an toàn giao thông của học sinh gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an xây dựng quy tắc văn hóa giao thông văn minh và yêu cầu 100% trường học thực hiện nghiêm; yêu cầu học sinh đi xe đến trường phải đăng ký phương tiện, chủng loại với nhà trường để kiểm tra, quản lý.

Bộ Công an phối hợp với ngành giáo dục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong trường học; rà soát trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh có biểu hiện đua xe, tụ tập gây rối trật tự công cộng đưa vào diện quản lý, giáo dục tại địa bàn cơ sở.

Công an cũng có trách nhiệm xử lý nghiêm các phụ huynh đưa đón con em vi phạm trật tự, an toàn giao thông gần khu vực trường học; kiên quyết không cho các phương tiện không bảo đảm an toàn dùng để vận chuyển, đưa đón học sinh.

Bộ Công an phối hợp với Bộ TT&TT rà soát không gian mạng, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi cổ xúy đua xe, lạng lách, đánh võng và những hành vi khác ảnh hưởng tiêu cực đến thanh, thiếu niên.

Bộ GTVT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức tổng rà soát về tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông tại tuyến quốc lộ có trường học trên toàn quốc.

Trường hợp có bất cập, Thủ tướng chỉ đạo ưu tiên xử lý, khắc phục; tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển, đưa đón học sinh bảo đảm an toàn.

Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh; tổ chức tập huấn cho người đứng đầu cơ sở giáo dục, giáo viên chủ nhiệm; thí điểm tổ chức tập huấn về kiến thức và kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn cho học sinh THPT.

Thủ tướng giao các địa phương kiểm tra, rà soát bãi gửi xe gần khu vực trường học, yêu cầu cam kết không nhận trông, giữ xe mô tô trên 50cm3 của học sinh, đồng thời đề nghị người dân có trách nhiệm nhắc nhở, quản lý chặt chẽ con em mình, không giao phương tiện sử dụng khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định.

Tòa án, Viện kiểm sát có trách nhiệm tăng cường điều tra, truy tố, xét xử các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến học sinh; xử lý trách nhiệm của chủ xe để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.